Eurowings nimmt neue Direktflüge ab Salzburg auf

Mit Airline-Partner Eurowings wird das Flugprogramm ab Salzburg im Winter 2025/26 noch vielseitiger. Ab sofort hebt Eurowings zweimal wöchentlich direkt nach Marrakesch ab – jeweils dienstags sowie abwechselnd freitags oder samstags. Die viertgrößte Stadt Marokkos zählt zu den vier historischen Königsstädten und verbindet traditionelle Baukunst mit modernem Lebensgefühl. Besonders in den Wintermonaten zieht Marrakesch mit milden Temperaturen, orientalischem Flair und den farbenfrohen Souks zahlreiche Reisende an.

Pristina im Testlauf, Beirut neu im Programm

Neu im Flugangebot ist außerdem Pristina: Die kosovarische Hauptstadt wird über die Weihnachtsfeiertage erstmals im Testbetrieb angeflogen. Bei positiver Resonanz ist eine dauerhafte Aufnahme in den Flugplan vorgesehen.

Darüber hinaus bietet Eurowings während der Wintersaison 2025/26 wöchentliche Flüge nach Beirut im Libanon an. Die Verbindung wird jeweils montags bedient und ergänzt das bestehende Streckennetz um ein weiteres Ziel im Nahen Osten.

Sonnen- und Städteziele im Winter

Auch bewährte Verbindungen bleiben Teil des Programms. Barcelona wird über die Weihnachts- und Semesterferien angeflogen und kehrt ab März 2026 wieder regelmäßig in den Flugplan zurück. Für Sonnenhungrige stehen außerdem Palma de Mallorca, Teneriffa und Gran Canaria auf dem Programm. Mit Hurghada – ganzjährig im Angebot – sowie Marsa Alam als klassischem Winterziel bietet Eurowings zudem zwei attraktive Destinationen am Roten Meer. Ergänzt wird das Programm durch Ganzjahresverbindungen zu deutschen Städten wie Berlin, Düsseldorf und Hamburg.

Das vollständige Flugprogramm ab Salzburg ist unter www.salzburg-airport.com abrufbar. (red)