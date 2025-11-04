tip

Lernidee erweitert Vertriebs-Team um Flora Klebbé


Flora Klebbé
Flora Klebbé übernimmt bei Lernidee Erlebnisreisen die Betreuung von Partner-Reisebüros im deutschsprachigen Raum und verstärkt damit die persönliche Agenturbetreuung des Veranstalters.

Der Erlebnisreisen-Veranstalter gab heute bekannt, seine Reisebüro-Betreuung weiter auszubauen. Seit 1. November 2025 verstärkt Flora Klebbé das Vertriebs-Team mit dem Schwerpunkt auf individueller Verkaufsförderung, maßgeschneiderter Maßnahmenplanung und persönlicher Betreuung der AgenturpartnerInnen im deutschsprachigen Raum. Ihr Aufgabenbereich umfasst vor allem die Reiseformate Zug- und Schiffsreisen aus dem Kernsortiment von Lernidee sowie die Spezialmarken der Unternehmensgruppe. Ziel ist es, die persönliche Nähe zu bestehenden und neuen VertriebspartnerInnen weiter zu vertiefen und den stationären Verkauf gezielt zu unterstützen.

Erfahrene Vertriebs-Expertin an Bord

Flora Klebbé verfügt über langjährige Erfahrung im Reisevertrieb. Die studierte Betriebswirtin war von 2015 bis 2021 unter anderem bei Chamäleon Reisen tätig, wo sie Außendienstbesuche, Roadshows und Schulungen verantwortete. Weitere Stationen in Projektkommunikation und Prozesskoordination ergänzen ihr Profil.

„Ich freue mich sehr, nun im Reisebürovertrieb bei Lernidee durchzustarten und Counter-Profis vor Ort noch gezielter zu begleiten. Echte Nähe und praxisnahe Unterstützung sind entscheidend – genau das möchte ich einbringen“, so Klebbé zu ihrer neuen Aufgabe.

Stärkung der Agenturpartnerschaften

Die neugeschaffene Position ist Teil einer strukturellen Erweiterung im Vertriebsbereich. „Unsere Reisen – ob legendäre Zugstrecken oder besondere Schiffe – begeistern, erfordern aber oft gezielte Beratung. Mit Flora Klebbé gewinnen wir eine erfahrene Vertriebsstimme, die weiß, wie Reisebüros optimal unterstützt werden können“, erklärt Christian Buschhaus, Vertriebsleiter Deutschland bei Lernidee Erlebnisreisen.

Klebbé wird künftig Schulungen, Verkaufsaktionen, Reisebürobesuche und individuelle Maßnahmenkonzepte koordinieren – sowohl für das Segment Zug & Schiff als auch für die Spezialmarken von Lernidee. Damit setzt der Veranstalter seine Strategie fort, den stationären Vertrieb partnerschaftlich und praxisnah zu stärken. (red)

Foto: privat

