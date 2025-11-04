nicko cruises passt Weltreise-Route rund um die Arabische Halbinsel an

Wie nicko cruises heute bekannt gab, reagiert das Unternehmen vorausschauend auf die aktuelle Sicherheitslage in der Region und passt den Verlauf seiner dritten Weltreise dementsprechend an. Demnach werden Gäste zwischen Salalah im Oman und Jeddah in Saudi-Arabien ein viertägiges Überlandprogramm erleben, während das Hochseeschiff Vasco da Gama ohne PassagierInnen und Crew sicher die Arabische Halbinsel umrundet. Anschließend setzen die Reisenden ihre Kreuzfahrt planmäßig in Richtung Ägypten und durch den Suezkanal fort.

Die Weltreise startet am 3. November 2025 in Dubai und führt bis Athen. Die Teilstrecke vom 20.03. bis 4.04.2026 ist auch separat buchbar. Um Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, bietet nicko cruises im Rahmen dieser Etappe ein umfassendes Landprogramm mit kulturellen und kulinarischen Höhepunkten in Saudi-Arabien an.

Intensive Einblicke in Saudi-Arabien

Im Rahmen der Routenanpassung fliegen die Reisenden von Salalah im Oman per Charterflug nach Jeddah in Saudi-Arabien. Während ihres Aufenthalts in Jeddah wohnen die Gäste in 4-Sterne-Hotels und entdecken bei geführten Ausflügen die Vielfalt des Königreichs. Zu den Höhepunkten zählen Besuche der UNESCO-geschützten Altstadt Al Balad, des historischen Herrenhauses Bait Nassif, der Al-Shafee-Moschee und der sogenannten „Schwimmenden Moschee“. Eine Panoramafahrt zum König-Fahd-Brunnen rundet das Programm ab.

Darüber hinaus bietet nicko cruises weitere fakultative Exkursionen an, darunter kulturelle Touren, kulinarische Erlebnisse und Erholungstage am Roten Meer. Auch ein Ausflug in die heilige Stadt Medina ist Teil des Angebots.

Fortsetzung der Weltreise

Nach Abschluss des Landprogramms steigen die Gäste wieder an Bord der Vasco da Gama und setzen ihre Reise in Richtung Ägypten fort. Auf dem Programm stehen unter anderem die Pyramiden von Gizeh und die Passage durch den Suezkanal. Danach führt die Route über Rhodos und Kreta bis zum Zielhafen Piräus.

Im Sinne der Slow-Cruising-Philosophie bietet nicko cruises zwei Varianten der Weltreise an: eine 175-tägige Rundreise ab/bis Hamburg sowie eine 112-tägige verkürzte Version mit Ziel Bali. Beide Routen verbinden komfortables Reisen mit intensiven Entdeckungen weltweit.

Weitere Informationen unter: www.nicko-cruises.de (red)