USA: Mehr als 3,2 Mio. Fluggäste von Shutdown betroffen


Foto: Song_about_summer
Die Haushaltssperre in den USA beeinträchtigt den Flugverkehr massiv – über 3,2 Mio. PassagierInnen waren laut einem Branchenverband von Verspätungen und Ausfällen betroffen.

In den USA führt die seit über einem Monat andauernde Haushaltssperre zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Nach Angaben des Luftfahrtverbands Airlines for America waren mehr als 3,2 Mio. FlugpassagierInnen von Verspätungen oder Ausfällen betroffen. Besonders stark traf es den vergangenen Freitag, der laut Verband mit über 300.000 betroffenen Reisenden den bisher schlimmsten Tag seit Beginn des Government Shutdowns darstellte.

Personalmangel bei Fluglotsen als Hauptursache

Grund für die anhaltenden Störungen sind Personalengpässe bei den Fluglotsen. Nach Verbandsangaben waren im Oktober 16% der Verspätungen auf diese Engpässe zurückzuführen – vor Beginn des Verwaltungsstillstands lag der Anteil bei rund 5%.

Stillstand in zahlreichen Behörden

Die Haushaltssperre trat mit Beginn des neuen US-Haushaltsjahres am 1. Oktober in Kraft, nachdem sich RepublikanerInnen und DemokratInnen im Kongress nicht auf ein Budget einigen konnten. In zahlreichen Bundesbehörden herrscht seither weitgehender Stillstand. FluglotsInnen müssen ihren Dienst weiterhin verrichten, erhalten jedoch kein Gehalt. Viele Beschäftigte haben laut Medienberichten Zweitjobs aufgenommen, um laufende Kosten decken zu können. Ein Ende des Haushaltsstreits ist derzeit nicht in Sicht. (APA / red)

