Explora Journeys bietet neue zeitlich begrenzte Preisvorteile


Explora Journeys
Zwischen dem 3. November und 1. Dezember 2025 profitieren Reisende von bis zu 40% Rabatt auf Reisen der „Journeys Collections“.

Die Luxus-Reisemarke der MSC Group kündigt neue zeitlich begrenzte Vorteile für ausgewählte Reisen an. Für Buchungen zwischen dem 3. November und dem 1. Dezember 2025 bietet Explora Journeys einen Preivorteil von bis zu 40% Ersparnis auf die kuratierten „Journeys Collections“ an – bei einer Anzahlung von nur 5%, um die Reise ganz unkompliziert zu sichern.

Preisvorteile für alle Routen

Das aktuelle Angebot gilt für sämtliche Suite-Kategorien der „Journeys Collections“ und umfasst Reiseziele in der Karibik, im Mittelmeer, Nordeuropa, Alaska, Asien, am Roten Meer, auf der Arabischen Halbinsel, in Südamerika, im Amazonasgebiet sowie entlang der US- und kanadischen Küsten. 

Gästen stehen auf allen Reisen die bekannten Vorzüge von Explora Journeys offen – von ganzheitlichen, vom Meer inspirierten Wellness-Erlebnissen über eine vielfältige Auswahl kulinarischer Highlights bis hin zu bereichernden ‚Destination Experiences‘, die sowohl ikonische Häfen als auch verborgene Juwelen entdecken lassen. (red) 

  explora, explora jouneys, buchungsaktion, schiff, kreuzfahrt

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



