Air Astana tritt IATA-Umweltprogramm IEnvA bei

Die Fluggesellschaft Air Astana ist dem Environmental Assessment-Programm (IEnvA) des internationalen Luftfahrtverbands IATA beigetreten. Das Programm wurde speziell für die Luftfahrtbranche entwickelt und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung anhand internationaler Standards zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern.

Mit der Teilnahme will Air Astana ein strukturiertes System zur Optimierung betrieblicher Abläufe und Prozesse etablieren. IEnvA umfasst eine unabhängige Überprüfung sowie eine stufenweise Implementierung von Maßnahmen, um Umweltbelastungen zu reduzieren und nachhaltige Verfahren in allen Unternehmensbereichen zu verankern.

Engagement für nachhaltige Luftfahrt

„Der Beitritt zum IEnvA-Programm der IATA unterstreicht unser Versprechen, einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft der Luftfahrt in Kasachstan und darüber hinaus zu leisten“, erklärte Peter Forster, CEO von Air Astana. Das Programm biete einen international anerkannten Rahmen, um Fortschritte messbar zu machen und das Engagement für Umwelt- und Klimaschutz langfristig zu festigen.

Die Teilnahme ergänzt bestehende Nachhaltigkeitsinitiativen der Airline, darunter die Modernisierung der Flotte mit Flugzeugen der neuesten Generation, Maßnahmen zur Steigerung der Betriebseffizienz und zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs sowie Kooperationen mit PartnerInnen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (red)