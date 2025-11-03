Pilotengewerkschaft gibt Lufthansa mehr Zeit im Tarifstreit

Im Tarifkonflikt zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Lufthansa kommt es vorerst zu keinem Streik. Die Gewerkschaft teilte mit, sie wolle dem Unternehmen noch Zeit geben, ein verhandlungsfähiges Angebot im Streit um die Altersversorgung vorzulegen.

In einem Rundschreiben an ihre Mitglieder erklärte die VC, man habe den Arbeitgeber mit Fristsetzung aufgefordert, ein verbessertes Angebot einzureichen. „Wir werden dem Management hierfür ausreichend Zeit einräumen, so dass vorläufig auch nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen ist“, heißt es darin. Eine konkrete Frist wurde nicht genannt.

Lufthansa begrüßt Entscheidung

Eine Lufthansa-Sprecherin betonte, das Unternehmen begrüße die Entscheidung der Gewerkschaft, den Dialog fortzusetzen. Man sei jederzeit bereit, gemeinsam konstruktive Lösungen zu finden. Die VC fordert für rund 4.800 PilotInnen der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo höhere Beiträge zur Betriebspension. Das Management lehnt dies mit Verweis auf hohe Kosten und die derzeit geringe Profitabilität der Premiumfluglinie ab.

Bereits Ende September hatten sich die VC-Mitglieder in einer Urabstimmung für mögliche Streikmaßnahmen ausgesprochen. Seitdem laufen die Tarifverhandlungen weiter, bislang jedoch ohne wesentliche Annäherung. (APA / red)