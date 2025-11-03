Das Branchenprojekt „Klimabewusst Reisen: Einheitliche Darstellung des Klimafußabdrucks von Reisen“ von Futouris e.V. und dem DRV ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte 2026 prämiert worden. Kern des Projekts ist die Plattform KlimaLink, die Emissionsdaten für Reisebausteine wie Flüge, Unterkünfte und Kfz auf Basis einer ISO-konformen CO₂e-Berechnung bereitstellt. So können ReiseveranstalterInnen und VertriebspartnerInnen die Klimawirkung ihrer Angebote am Point of Sale transparent machen. Reisende erhalten Vergleichsmöglichkeiten, Unternehmen können gezielt Emissionen reduzieren.

Branchenweite Anerkennung

„Es ist großartig zu sehen, wie die Idee der Klima-Fußabdrücke für Reisen nun Realität wird und wie viele Akteure der Branche bereit sind, echten Wandel mitzugestalten. Mit Klimabewusst Reisen und der Entwicklung von KlimaLink haben wir als Reisebranche einen entscheidenden Schritt in Richtung Transparenz und Klimaschutz getan, der durch die Auszeichnung nun auch branchenübergreifend Würdigung findet“, so Swantje Lehners, Geschäftsführerin von Futouris e.V.

Das Projekt unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Klimaziele und gilt als Beitrag zur nachhaltigen Transformation des Tourismus. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt den Ansatz, Klimaschutz und Reiseerlebnis zu verbinden, und hebt die breite Branchenbeteiligung hervor. Die Preisverleihung findet im Rahmen des #DNP25-Kongresses am 4. Dezember 2025 in Düsseldorf statt. (red)