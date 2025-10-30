| news | destination
Texas im Herbst: Outdoor-Aktivitäten, Festivals und Events
Im Herbst zeigt sich Texas mit mildem Klima, farbenprächtiger Natur und kulturellen Veranstaltungen von seiner vielseitigen Seite.
Wenn die Temperaturen sinken, bietet Texas ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und kulturelle Erlebnisse. Wanderungen im Hill Country, Paddeltouren auf Seen und der Besuch historischer Städte ermöglichen einen vielfältigen Einblick in den US-Bundesstaat. Lokale Spezialitäten, handwerklich gebraute Biere und regionale Feste vermitteln zudem authentische Eindrücke texanischer Lebensart.
Kultur, Natur, Tradition
Besonders eindrucksvoll präsentiert sich der Herbst in den Schutzgebieten Lost Maples State Natural Area und Garner State Park mit ihren leuchtenden Laubwäldern. Der Enchanted Rock bietet weite Ausblicke über das Hill Country, während der Inks Lake State Park und die Region der Piney Woods im Osten des Staates zu Paddel- und Wandertouren einladen.
Zahlreiche Veranstaltungen prägen die Herbstsaison: In Austin findet das Texas Pumpkin Fest statt, in Fredericksburg und New Braunfels locken Oktoberfest und Wurstfest mit Musik und regionaler Küche. In Dallas bietet Autumn at the Arboretum eine herbstliche Kulisse mit Kürbissen und Blumendekorationen.
Auch die mystische Seite des Staates zeigt sich im Herbst: Von Geisterlegenden wie der „Lady of the Lake“ in Dallas über das historische Miss Molly’s Hotel in Austin bis zum Menger Hotel in San Antonio erzählen zahlreiche Orte Geschichten aus der texanischen Vergangenheit. (red)
usa, amerika, texas, herbst, veranstaltungen, festivals
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
