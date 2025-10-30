AIDA Cruises: Winterreisen ab deutschen Häfen

Im Winter 2025/26 starten gleich zwei AIDA Schiffe ab deutschen Häfen: Die AIDAnova startet ab Hamburg zu einwöchigen Touren Richtung Südnorwegen und den europäischen Metropolen, während die AIDAprima ab Kiel Skandinavien und die Ostsee ansteuert. Zum Auftakt am 8. November 2025 stehen Comedian Michael Mittermeier auf der AIDAprima und Schlagerstar Matthias Reim auf der AIDAnova auf der Bühne.

Winterprogramm mit Themenschwerpunkten

Die AIDAprima bietet zwischen November 2025 und März 2026 monatlich wechselnde Themenreisen. Auf dem Programm stehen Entertainment, Wellness, Kulinarik und saisonale Aktivitäten. Zu den Höhepunkten zählen eine Eislaufbahn an Deck sowie Lesungen von Rufus Beck und musikalische Auftritte von Lucy Diakovska und weiteren KünstlerInnen. Im März 2026 stehen Wintersport und prominente Gäste wie Sven Hannawald, Jens Weißflog, Maria Höfl-Riesch, Martin Schmitt sowie die Biathletinnen Magdalena Neuner und Kati Wilhelm im Mittelpunkt.

Die AIDAnova präsentiert sich im gleichen Zeitraum mit winterlichem Alpenflair. Ski-Gondeln, Almhütten und festliche Beleuchtung sorgen für saisonales Ambiente an Bord. Die Route führt ab Hamburg zu weihnachtlich geschmückten Städten wie Rotterdam, Brügge und London. Alle Winterreisen ab Kiel und Hamburg sind ab sofort buchbar. (Red)