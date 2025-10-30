| news | reisebuero
Einladung: After-Work-Event "Cocktails & Conversations"
explore2connect lädt Agents am 24. November 2024 zu einem entspannten Networking-Abend in Wien ein.
Der Event „Cocktails & Conversations“ wird von explore2connect, powered by Dertour & Meiers Weltreisen, veranstaltet. Teilnehmende haben die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und sich über Reiseprodukte und Destinationen zu informieren.
Networking und Produktinformationen
Der Abend beginnt um 18:00 Uhr und endet gegen 20:30 Uhr. Geboten werden Appetizers, erfrischende Cocktails und Gelegenheiten zum persönlichen Austausch. Zudem gibt es vor Ort die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Das Event ist auf rund zweieinhalb Stunden angelegt und bietet eine kompakte Plattform für Gespräche mit ReisepartnerInnen und Produktinformationen.
- Save the date: 24. November 2025 in Wien
Anmeldung - ab sofort HIER (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
