nicko cruises: Neues YouDinner an Bord der nickoSPIRIT

Vom 21. bis 22. März 2026 findet in Köln ein weiteres YouDinner-Event an Bord der nickoSPIRIT statt. Die Kölner SpitzenköchInnen Sonja Baumann und Erik Scheffler servieren im Panorama-Restaurant ein 5-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung. Ein weiteres YouDinner für Kurzentschlossene: Für das Event mit Benjamin Peifer vom 28. bis 29. November 2025 sind noch letzte Kabinen verfügbar.

Kulinarik von Baumann und Scheffler

Das Duo leitet das NeoBiota in Köln, das 2019 einen Michelin-Stern erhielt. Die Küche zeichnet sich durch internationale Einflüsse, Regionalität, Nachhaltigkeit und kreative Fine-Dining-Konzepte aus. 2022 wurden Baumann und Scheffler in die „100 Best Chefs Germany“ gewählt.

Die nickoSPIRIT bietet mit großflächigen Panoramafenstern einen Rahmen für das kulinarische Event. Gäste genießen die Speisen vor der Kulisse des Rheins und der beleuchteten Kölner Domstadt. Am folgenden Morgen steht ein Frühstücksbuffet bereit. Buchungen bis 31. Dezember 2025 beinhalten eine Flasche Winzersekt zum Mitnehmen. (red)