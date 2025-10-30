TUI tours startet in Österreich - Maßgeschneiderte Rundreisen planen

Am 3. November 2025 startet TUI tours in Österreich. Die Buchungsplattform von TUI ermöglicht es, individuelle Rundreisen und Bausteinangebote flexibel zusammenzustellen. Reisende können aus einer Auswahl exklusiver Unterkünfte und Erlebnisangebote maßgeschneiderte Routen gestalten, die über standardisierte Angebote hinausgehen. Die Plattform nutzt die Nezasa Buchungstechnik, mit der Reisen in Echtzeit angepasst und bestehende Vorschläge nach den Wünschen der UrlauberInnen modifiziert werden können.

"Wir sehen, dass die Nachfrage nach individuell zusammengestellten Rundreisen stark wächst. TUI tours ist unsere Antwort darauf. Daher freue ich mich, dass wir allen KollegInnen in den Reisebüros ab sofort die Möglichkeit bieten können, maßgeschneiderte Rundreisen mit wenigen Klicks einfach und schnell zu erstellen“, sagt Heinz Zangerl, Leitung Veranstaltervertrieb TUI Österreich.

Alles aus einer Hand

Reisebüros wählen aus rund 200 vorgefertigten Rundreise-Vorschlägen mit der Möglichkeit, diese für ihre Kundinnen und Kunden zu individualisieren oder komplett maßgeschneiderte Reiserouten zu erstellen – inklusive einer übersichtlichen Kartenvisualisierung der Route, einer detaillierten Beschreibung und umfassenden Reiseinformationen.

TUI tours vereint dabei alles in einem System: Ein weltweites Flugportfolio, das Mietwagenangebot von Sunny Cars, ein umfangreiches Hotelangebot sowie Transfers und Reiseführer. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive TUI Musement-Aktivitäten, die als attraktives Zusatzangebot den Erlebniswert jeder Reise deutlich steigern.

Weitere Infos für Agents

Reisebüromitarbeitende erhalten ihre Zugangsdaten zur TUI tours Buchungsplattform powered by TUI Niederlande direkt per E-Mail am 3. November 2025. Für jede Buchung inklusive aller Zusatzleistungen gibt es 12% Provision. Der Umsatz über TUI tours fließt in den TUI Gesamtumsatz ein. TUI Aktionscodes, individuelle Coupons oder TUI Reisegutscheine sind nicht anwendbar. (red)