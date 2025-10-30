tip

TUI Care Foundation: Spendenaufruf für Jamaika


Foto: TUI
Nach den katastrophalen Auswirkungen des Hurrikans Melissa der Kategorie 5, der Jamaika mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h getroffen hat, sind Gemeinden auf der ganzen Insel mit schweren Zerstörungen konfrontiert.

Während das gesamte Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt ist, deuten erste Berichte auf weitreichende Zerstörungen und erhebliche Beeinträchtigungen der Grundversorgung hin. Die Lage ändert sich stündlich, und es besteht dringender Bedarf an Hilfe.

Spenden werden verdoppelt

Die TUI Care Foundation hat einen Spendenaufruf gestartet, um die vom Hurrikan betroffenen Gemeinden zu unterstützen. Gemeinsam mit ihren Partnern engagiert sie sich für langfristige Hilfe und soziale Unterstützung, um den Gemeinden beim Wiederaufbau und der Bewältigung der Folgen zu helfen. 100% jeder Spende fließen direkt in Projekte in Jamaika, um die vom Hurrikan betroffenen Menschen zu unterstützen, versichert die Organisation.

Die TUI Care Foundation verdoppelt jede Spende – für jeden gespendeten Euro spendet die Stiftung zusätzlich einen Euro.

Hier spenden: https://www.tuicarefoundation.com/de/aktiv-werden/spenden

