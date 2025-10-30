| news | veranstalter » destination
TUI Care Foundation: Spendenaufruf für Jamaika
Nach den katastrophalen Auswirkungen des Hurrikans Melissa der Kategorie 5, der Jamaika mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h getroffen hat, sind Gemeinden auf der ganzen Insel mit schweren Zerstörungen konfrontiert.
Während das gesamte Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt ist, deuten erste Berichte auf weitreichende Zerstörungen und erhebliche Beeinträchtigungen der Grundversorgung hin. Die Lage ändert sich stündlich, und es besteht dringender Bedarf an Hilfe.
Spenden werden verdoppelt
Die TUI Care Foundation hat einen Spendenaufruf gestartet, um die vom Hurrikan betroffenen Gemeinden zu unterstützen. Gemeinsam mit ihren Partnern engagiert sie sich für langfristige Hilfe und soziale Unterstützung, um den Gemeinden beim Wiederaufbau und der Bewältigung der Folgen zu helfen. 100% jeder Spende fließen direkt in Projekte in Jamaika, um die vom Hurrikan betroffenen Menschen zu unterstützen, versichert die Organisation.
Die TUI Care Foundation verdoppelt jede Spende – für jeden gespendeten Euro spendet die Stiftung zusätzlich einen Euro.
Hier spenden: https://www.tuicarefoundation.com/de/aktiv-werden/spenden
tui care foundation, hurrican, spendenaufruf, spendenaktion, spenden, hilfe, jamaika, jamaica
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
31 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 44/45
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Jahresende
Das kostenfreie Upgrade wird verlängert...
-
Beachcomber stellt neuen Wellness-Kalender 2025/26 vor
Von Dezember 2025 bis März...
-
TUI Care Foundation unterstützt Maya-Handwerkskunst in Mexiko
Ein neues Projekt der TUI...
-
Texas im Herbst: Outdoor-Aktivitäten, Festivals und Events
Im Herbst zeigt sich Texas...