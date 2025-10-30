Prima Reisen präsentiert Katalog 2026

Der neue Prima Reisen-Katalog 2026 ist erschienen. Darin finden Reiseinteressierte hunderte mögliche Reisetermine, bewährte Touren und zahlreiche Neuheiten. Neben bekannten Klassikern enthält der Katalog neue Destinationen, individuelle Mietwagenreisen und thematisch abgestimmte Rundreisen.

Von Frühling bis Spätsommer bietet Prima Reisen erneut eine breite Palette an europäischen Erkundungstouren – vom Baltikum über Montenegro, Griechenland, Italien und Spanien bis hin zu Portugal, England, Schottland und Irland. Auch Skandinavien, Island und Grönland stehen mit ihren sommerlichen Naturphänomenen und eindrucksvollen Landschaften im Fokus.

Neue Reisehighlights in Europa

Für 2026 erweitert Prima Reisen das Programm um Frankreich mit einer Rundreise zu den Schlössern der Loire und durch das Umland von Paris. Neu im Angebot ist außerdem Dänemark, wo Reisende den „Hygge“-Lebensstil, historische Stätten und die Vielfalt der dänischen Inselwelt kennenlernen können. Auch Portugal mit seiner Hauptstadt Lissabon und den umliegenden Regionen ergänzt das Angebot ab Frühjahr 2026.

Unter dem Motto „Mehr Inselparadiese“ präsentiert Prima Reisen zudem ein neues Insel-Duo: Wanderreisen nach Ischia und Capri sowie kombinierte Touren auf Mallorca und Menorca.

Individuell unterwegs mit neuen Mietwagenreisen

Für Reisende, die flexibel bleiben möchten, hat Prima Reisen das Mietwagenangebot erweitert. Neu sind unter anderem 15-tägige Rundreisen durch Norwegen – von der Mitternachtssonne am Nordkap über die Lofoten bis in den Süden des Landes. Ab 2026 können Interessierte außerdem Irland mit dem Mietwagen erkunden.

Premierenziele: Wales und Nepal

Erstmals im Programm finden sich 2026 zwei besondere Rundreiseziele: Wales und Nepal. Die Wales-Tour führt durch geschichtsträchtige Burgen, Nationalparks und idyllische Dörfer. In Nepal bietet Prima Reisen eine 15-tägige Premium-Rundreise durch das ehemalige Königreich im Himalaya – mit Besuchen buddhistischer Klöster, Nationalparks und kultureller Stätten.

Katalog ab sofort erhältlich: Mit dem neuen Katalog 2026 zeigt Prima Reisen erneut die Bandbreite seines Angebots, das zu neuen Entdeckungen inspirieren soll. Der Katalog kann ab sofort bestellt werden. (Red)