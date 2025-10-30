| news | katalog » veranstalter
Prima Reisen präsentiert Katalog 2026
Der neue Prima Reisen-Katalog für 2026 ist da und bietet zahlreiche neue Destinationen, Rundreisen und Inspirationen für das kommende Reisejahr.
Der neue Prima Reisen-Katalog 2026 ist erschienen. Darin finden Reiseinteressierte hunderte mögliche Reisetermine, bewährte Touren und zahlreiche Neuheiten. Neben bekannten Klassikern enthält der Katalog neue Destinationen, individuelle Mietwagenreisen und thematisch abgestimmte Rundreisen.
Von Frühling bis Spätsommer bietet Prima Reisen erneut eine breite Palette an europäischen Erkundungstouren – vom Baltikum über Montenegro, Griechenland, Italien und Spanien bis hin zu Portugal, England, Schottland und Irland. Auch Skandinavien, Island und Grönland stehen mit ihren sommerlichen Naturphänomenen und eindrucksvollen Landschaften im Fokus.
Neue Reisehighlights in Europa
Für 2026 erweitert Prima Reisen das Programm um Frankreich mit einer Rundreise zu den Schlössern der Loire und durch das Umland von Paris. Neu im Angebot ist außerdem Dänemark, wo Reisende den „Hygge“-Lebensstil, historische Stätten und die Vielfalt der dänischen Inselwelt kennenlernen können. Auch Portugal mit seiner Hauptstadt Lissabon und den umliegenden Regionen ergänzt das Angebot ab Frühjahr 2026.
Unter dem Motto „Mehr Inselparadiese“ präsentiert Prima Reisen zudem ein neues Insel-Duo: Wanderreisen nach Ischia und Capri sowie kombinierte Touren auf Mallorca und Menorca.
Individuell unterwegs mit neuen Mietwagenreisen
Für Reisende, die flexibel bleiben möchten, hat Prima Reisen das Mietwagenangebot erweitert. Neu sind unter anderem 15-tägige Rundreisen durch Norwegen – von der Mitternachtssonne am Nordkap über die Lofoten bis in den Süden des Landes. Ab 2026 können Interessierte außerdem Irland mit dem Mietwagen erkunden.
Premierenziele: Wales und Nepal
Erstmals im Programm finden sich 2026 zwei besondere Rundreiseziele: Wales und Nepal. Die Wales-Tour führt durch geschichtsträchtige Burgen, Nationalparks und idyllische Dörfer. In Nepal bietet Prima Reisen eine 15-tägige Premium-Rundreise durch das ehemalige Königreich im Himalaya – mit Besuchen buddhistischer Klöster, Nationalparks und kultureller Stätten.
Katalog ab sofort erhältlich: Mit dem neuen Katalog 2026 zeigt Prima Reisen erneut die Bandbreite seines Angebots, das zu neuen Entdeckungen inspirieren soll. Der Katalog kann ab sofort bestellt werden. (Red)
prima reisen, primareisen, katalog, katalog 2026, reisejahr 2026
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
31 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Jahresende
Das kostenfreie Upgrade wird verlängert...
-
TUI tours startet in Österreich - Maßgeschneiderte Rundreisen planen
Individuelle Rundreisen lassen sich künftig...
-
TUI Care Foundation: Spendenaufruf für Jamaika
Nach den katastrophalen Auswirkungen des...
-
Hauser Exkursionen über CRS buchbar
Ab sofort sind alle Reisen...
-
SunTrips erweitert Reiseangebot in Vietnam
Das neue Angebot umfasst abwechslungsreiche...