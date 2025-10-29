MSC Magnifica: Modernisierung gestartet

Der MSC Yacht Club wird über 63 Suiten, zwei neue Spezialitätenrestaurants – Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar – sowie ein umgebautes MSC Aurea Spa und ein modernisiertes Technogym® Fitness Center verfügen. Dazu kommen ein Gentlemen’s Barber und verschiedene Trainingsflächen sowie ein Außenbereich des Aurea Spa. Die Arbeiten sollen bis Dezember 2025 abgeschlossen sein. Das vollständige MSC Yacht Club Erlebnis wird ab Sommer 2026 verfügbar sein, wenn die MSC Magnifica auf ihren Routen durch Nordeuropa ab/bis Warnemünde unterwegs sein wird.

Nordeuropa und Alaska

Die MSC Magnifica ist seit 2010 im Dienst und ist das erste von zwei Schiffen der Musica-Klasse, das in das Trockendock der Palumbo Shipyard in Malta geht, um ein solches Upgrade zu erhalten.

Das Schwesterschiff MSC Poesia wird im Februar 2026 ebenfalls ins Trockendock der Palumbo Malta Shipyard gehen, um ein Upgrade zu erhalten. Dazu gehören ein MSC Yacht Club mit 69 Suiten, eine All-Stars Sports Bar sowie dieselben neuen Spezialitätenrestaurants, Fitness- und Spa-Erweiterungen wie auf der MSC Magnifica. Sie kehrt rechtzeitig zu ihrer Alaska-Premiere im Mai 2026 in die Flotte zurück. Von da an ist legt das Schiff zu sieben-Nächte-Kreuzfahrten ab Seattle nach Alaska ab, bevor sie im Winter 2026/2027 Rundreisen ab Miami in der Karibik mit Stopps unter anderem in Jamaika, Kolumbien, Costa Rica, Aruba, Curaçao und Belize unternimmt.

Die MSC Magnifica wird ab dem 16. Mai 2026 von Warnemünde aus zu Nordeuropa-Kreuzfahrten aufbrechen und dabei Ziele in Dänemark, im Baltikum und Skandinavien anlaufen. Später im Jahr folgen drei- bis acht-Nächte-Kreuzfahrten im Mittelmeer mit Häfen wie Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Marseille. Anschließend geht sie auf die MSC World Cruise 2027. Bei dieser 121-tägigen Weltreise mit 45 Destinationen in 25 Ländern feiert der MSC Yacht Club sein Debüt bei einer World Cruise.

Suiten im MSC Yacht Club auf der MSC Magnifica und der MSC Poesia sind ab sofort buchbar. (red)