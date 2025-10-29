Photo+Adventure geht im November über die Bühne

Rund 135 Aussteller und Marken präsentieren neueste Kameras, Drohnen, Objektive, Softwarelösungen und Zubehör. BesucherInnen können alles direkt vor Ort ausprobieren und sich beraten lassen. Zusätzlich stellen führende Reiseanbieter und Destinationen ihre Angebote vor – von atemberaubenden Fotoreisen bis hin zu einzigartigen Locations, die perfekte Motive für Profis und HobbyfotografInnen bieten.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Mit über 100 Programmpunkten bietet die Photo+Adventure 2025 eine beeindruckende Bandbreite: 25 Seminare und Workshops, 40 Fachvorträge, 30 Reise-Vorträge und sieben Fotoausstellungen ermöglichen ein prall gefülltes Wochenende.

Unter den prominenten ReferentInnen finden sich Stefan Liebermann, Roland Pum, Nadja Hluchovsky, Martin Krolop und Anja Prietl, die Themen von klassischer Porträt- und Makrofotografie über Content Creation und Podcasting bis zu Astrofotografie, Solo-Reisen und Social-Media-Marketing abdecken. Ein besonderes Highlight ist der Artist Talk von Manfred Baumann am Sonntag, der Einblicke in seine Arbeit gewährt und exklusiv seinen neuen Kalender in Kooperation mit CEWE verschenkt.

Tickets und Informationen

Ort: Pyramide Wien/Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf

Öffnungszeiten:

Samstag, 8. November 2025, 09:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 9. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr

Tickets für die Messe, Seminare und Workshops sind online unter www.photoadventure.at erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 19 EUR, vor Ort 24 EUR. Seminare sind ab 28 EUR und Workshops ab 79 EUR buchbar. (red)