| news | messe
Photo+Adventure geht im November über die Bühne
Die Photo+Adventure kehrt am 8. und 9. November 2025 in die Eventpyramide Wien-Vösendorf zurück und wird erneut zum Treffpunkt für alle, die sich für Fotografie, Reisen, Content Creation und Naturerlebnisse begeistern.
Rund 135 Aussteller und Marken präsentieren neueste Kameras, Drohnen, Objektive, Softwarelösungen und Zubehör. BesucherInnen können alles direkt vor Ort ausprobieren und sich beraten lassen. Zusätzlich stellen führende Reiseanbieter und Destinationen ihre Angebote vor – von atemberaubenden Fotoreisen bis hin zu einzigartigen Locations, die perfekte Motive für Profis und HobbyfotografInnen bieten.
Umfangreiches Rahmenprogramm
Mit über 100 Programmpunkten bietet die Photo+Adventure 2025 eine beeindruckende Bandbreite: 25 Seminare und Workshops, 40 Fachvorträge, 30 Reise-Vorträge und sieben Fotoausstellungen ermöglichen ein prall gefülltes Wochenende.
Unter den prominenten ReferentInnen finden sich Stefan Liebermann, Roland Pum, Nadja Hluchovsky, Martin Krolop und Anja Prietl, die Themen von klassischer Porträt- und Makrofotografie über Content Creation und Podcasting bis zu Astrofotografie, Solo-Reisen und Social-Media-Marketing abdecken. Ein besonderes Highlight ist der Artist Talk von Manfred Baumann am Sonntag, der Einblicke in seine Arbeit gewährt und exklusiv seinen neuen Kalender in Kooperation mit CEWE verschenkt.
Tickets und Informationen
Ort: Pyramide Wien/Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf
Öffnungszeiten:
Samstag, 8. November 2025, 09:00 – 18:00 Uhr
Sonntag, 9. November 2025, 09:00 – 17:00 Uhr
Tickets für die Messe, Seminare und Workshops sind online unter www.photoadventure.at erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 19 EUR, vor Ort 24 EUR. Seminare sind ab 28 EUR und Workshops ab 79 EUR buchbar. (red)
photo+adventure, fotografie, photographie, fotoreisen, ausstellung, reisemesse, eventpyramide, pyramide, vösendorf
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
29 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Seatrade Europe 2025: Future Forward
Unter dem Leitthema „Future Forward“...
-
Greater Fort Lauderdale Gastgeber des IPW 2026
Zum ersten Mal wird die...
-
Africa's Travel Indaba 2025: "Come find your Joy!"
Durchwegs positive Tendenzen zeigte die...
-
AUA fliegt mit Österreich-Logo der Expo 2025
Mit der Sonderbeklebung eines Airbus...
-
Reminder: Einladung zum SIW 2025 - Slovenian Incoming Workshop
Das Flaggschiff der slowenischen Tourismusbranche,...