Brussels fliegt im Sommer nach Kilimanjaro

Kilimanjaro wird die fünfte Destination in Ostafrika - nach Entebbe (Uganda), Kigali (Ruanda), Bujumbura (Burundi) und Nairobi (Kenia). Das neue Flugziel ist nicht nur das perfekte Tor zum weltberühmten Mount Kilimanjaro, Afrikas höchstem Gipfel, sondern bietet auch einfachen Zugang zum Serengeti-Nationalpark und zum Ngorongoro-Schutzgebiet, die beide zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

„Subsahara-Afrika ist unsere zweite Heimat, und wir freuen uns, unser Streckennetz auf diesem wunderschönen Kontinent um ein attraktives Ziel zu erweitern. Tansania ist eine Top-Destination für Safaris, und wir sind stolz darauf, durch die Anbindung von Kilimanjaro an Brüssel und darüber hinaus zur lokalen Wirtschaft beizutragen“, so Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines

Der erste Flug nach Kilimanjaro startet am 3. Juni 2026. Die Strecke wird zunächst zweimal pro Woche bedient, jeweils mittwochs und samstags. Die Flüge nach Kilimanjaro werden mit dem Airbus A330-300 durchgeführt. Dieses Flugzeug bietet 288 Sitze in der Business Class, Premium Economy Class und Economy Class. Tickets sind bereits ab 519 EUR für mit Hin- und Rückflugtickets buchbar.

Weitere Streckennetz-Aktualisierungen

Im Langstreckennetz wird die Kapazität nach Freetown (Sierra Leone) von fünf auf sechs wöchentliche Flüge erhöht, mit einer zusätzlichen Verbindung donnerstags. Im Kurz- und Mittelstreckennetz baut Brussels Airlines ihre Kapazitäten auf dem bestehenden Routen aus. Spanien und Portugal erhalten 17 zusätzliche Flüge pro Woche, verteilt auf Barcelona, Malaga, Alicante und Porto. Kopenhagen erhält fünf zusätzliche Flüge pro Woche, Prag vier zusätzliche wöchentliche Flüge, und Budapest verzeichnet eine Erhöhung um zwei Flüge pro Woche. (red)