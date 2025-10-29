tip

Hauser Exkursionen über CRS buchbar


Foto: Ursa Pipan
Hauser Exkursionen: Raderlebnisse in Slowenien
Foto: Hauser Exkursionen
Hauser Exkursionen-Katalog 2026

Ab sofort sind alle Reisen des Slow-Trekking-Veranstalters für 2026 in TOMA, NEO, myJack und Sabre buchbar - der Veranstalter-Code lautet HAUS.

Passend zur verbesserten Buchbarkeit ist kürzlich der neue Katalog von Hauser-Exkursionen erschienen: Er enthält eine Auswahl aus dem online veröffentlichten Gesamtprogramm und dient Reisebüros als wichtiges Beratungsinstrument. Alle Hauser-Umsätze fließen ab 2026 in den Studiosus-Gesamtumsatz ein und werden nach dem Studiosus-Provisionsmodell vergütet.

Reisebüros steht bei allen Fragen rund um die Buchung einer Hauser-Reise das Team von Hauser Exkursionen unter der Telefonnummer +49 (0)89/235 006-0 zur Verfügung. Alle Fragen rund um Agenturbetreuung, Schulungen und die Verkaufsförderung beantwortet die Studiosus-Verkaufsförderung unter +49 (0)89/500 60-556 und -557.

Infos in neuer Fernschulungsreihe

Weitere Infos zu Hauser Exkursionen gibt es auch in der neuen Fernschulungsreihe der Unternehmensgruppe Studiosus für 2026, die soeben mit dem ersten Online-Magazin gestartet ist. Die zweite Ausgabe im Jänner dreht sich komplett um den Outdoor-Experten und die Destination Sardinien. Die Fernschulungen liefern Reisebüromitarbeiterinnen und Reisebüromitarbeitenden jede Menge interessante Infos rund um Produkte und Reiseziele der Unternehmensgruppe Studiosus. Außerdem ein Mix aus Fakten, spannenden Reportagen und praktischen Tipps für den Counter.

Eine Anmeldung ist noch unter https://vkf.studiosus.com/Schulungen/Studiosus-Fernschulung möglich. Für Rückfragen steht die Studiosus-Verkaufsförderung unter der Telefonnummer +49 (0)89/500 60-509 zur Verfügung. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

