Oceania Cruises: Weltreise über sechs Kontinente

Nach dem Motto der Reederei - „Your World. Your Way“ - können Gäste ihre Reise nach eigenem Zeitplan gestalten und ihre ideale Route zu wählen. Auf den einzelnen Etappen führt Oceania Cruises seine Gäste von den funkelnden Skylines Miamis und Los Angeles’ zu den smaragdgrünen Gipfeln und kristallklaren Lagunen Französisch-Polynesiens, weiter zu den pulsierenden Metropolen und üppigen Landschaften Asiens und schließlich zu den begehrtesten Häfen Europas.

„Unsere Weltkreuzfahrt ist eine außergewöhnliche Möglichkeit, die Welt auf stilvolle Weise zu entdecken, doch wir wissen, dass nicht alle Gäste die Zeit für eine 244-tägige Reise haben“, erklärt Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises. „Um die Wunder der Welt noch zugänglicher zu machen und den unterschiedlichen Lebensstilen unserer Gäste gerecht zu werden, freuen wir uns, diese epische Weltreise auch in einzelnen Teilstrecken anzubieten – jeweils mit dem gleichen unvergleichlichen Luxus, persönlichem Service und eindringlichen Reiseerlebnissen auf See.“

Luxuriöse Basis

Während ihrer Reise dient die Oceania Vista als luxuriöse Basis, die raffinierten Komfort mit einer einladenden Atmosphäre verbindet. An Bord erwarten die Gäste geräumige Unterkünfte mit Veranda, aufmerksam-intuitiver Service und exquisite kulinarische Erlebnisse, darunter vier stets im Preis enthaltene Spezialitätenrestaurants: Toscana, das charakteristische italienische Restaurant der Reederei; Red Ginger, das panasiatische Restaurant; Jacques, das klassische und moderne französische Bistrogerichte serviert; und das Steakhaus Polo Grill. Darüber hinaus bietet das Schiff bereichernde Aktivitäten wie praxisnahe Kochkurse im Culinary Center, Kunstworkshops im Artist Loft sowie spannende Gastvorträge – ergänzt durch ruhige Rückzugsorte wie die Bibliothek auf dem Oberdeck und das Aquamar Spa + Vitality Center mit seiner friedvollen Terrasse.

Höhepunkte der Weltreise 2027