Oceania Cruises: Weltreise über sechs Kontinente
Die 244-tägige Reise der Oceania Vista – Start ist am 6. Jänner 2027 – ist in 17 konzipierte Abschnitte von neun bis 20 Tagen unterteilt. Somit haben Gästen die Möglichkeit die Welt nach eigenem Tempo und persönlichen Vorlieben zu erleben. Insgesamt läuft das Schiff 125 Häfen in 53 Ländern an.
Nach dem Motto der Reederei - „Your World. Your Way“ - können Gäste ihre Reise nach eigenem Zeitplan gestalten und ihre ideale Route zu wählen. Auf den einzelnen Etappen führt Oceania Cruises seine Gäste von den funkelnden Skylines Miamis und Los Angeles’ zu den smaragdgrünen Gipfeln und kristallklaren Lagunen Französisch-Polynesiens, weiter zu den pulsierenden Metropolen und üppigen Landschaften Asiens und schließlich zu den begehrtesten Häfen Europas.
„Unsere Weltkreuzfahrt ist eine außergewöhnliche Möglichkeit, die Welt auf stilvolle Weise zu entdecken, doch wir wissen, dass nicht alle Gäste die Zeit für eine 244-tägige Reise haben“, erklärt Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises. „Um die Wunder der Welt noch zugänglicher zu machen und den unterschiedlichen Lebensstilen unserer Gäste gerecht zu werden, freuen wir uns, diese epische Weltreise auch in einzelnen Teilstrecken anzubieten – jeweils mit dem gleichen unvergleichlichen Luxus, persönlichem Service und eindringlichen Reiseerlebnissen auf See.“
Luxuriöse Basis
Während ihrer Reise dient die Oceania Vista als luxuriöse Basis, die raffinierten Komfort mit einer einladenden Atmosphäre verbindet. An Bord erwarten die Gäste geräumige Unterkünfte mit Veranda, aufmerksam-intuitiver Service und exquisite kulinarische Erlebnisse, darunter vier stets im Preis enthaltene Spezialitätenrestaurants: Toscana, das charakteristische italienische Restaurant der Reederei; Red Ginger, das panasiatische Restaurant; Jacques, das klassische und moderne französische Bistrogerichte serviert; und das Steakhaus Polo Grill. Darüber hinaus bietet das Schiff bereichernde Aktivitäten wie praxisnahe Kochkurse im Culinary Center, Kunstworkshops im Artist Loft sowie spannende Gastvorträge – ergänzt durch ruhige Rückzugsorte wie die Bibliothek auf dem Oberdeck und das Aquamar Spa + Vitality Center mit seiner friedvollen Terrasse.
Höhepunkte der Weltreise 2027
- Treasures of Two Oceans: 15 Tage von Miami nach Los Angeles mit Zwischenstopps in George Town (Kaimaninseln), Cartagena (Kolumbien), Puerto Quetzal (Guatemala), Acapulco und Cabo San Lucas (Mexiko) sowie San Diego (Kalifornien). Abfahrt am 6. Jänner 2027.
- Idyllic Pacific Wonders: 18 Tage von Los Angeles nach Papeete mit Besuchen in Kahului, Maui; Nawiliwili, Kauai; Honolulu, Oahu; Hilo, Hawaii; Bora Bora, Raiatea und Moorea, Französisch-Polynesien. Abfahrt am 21. Januar 2027.
- Koalas to Komodos: 15 Tage von Sydney nach Bali, mit einer Übernachtung in Cairns und Darwin, Australien, und Besuchen in Sydney, Mooloolaba und Whitsunday Island, Australien; Komodo, Lombok und Bali, Indonesien. Abfahrt am 26. Februar 2027.
- Koi Ponds to Kimonos: 13 Tage von Hongkong nach Tokio, mit einer Übernachtung in Shanghai, China, und Besuchen in Seoul, Südkorea; Nagasaki, Hiroshima, Kochi, Kyoto und Shimizu, Japan. Abfahrt am 29. März 2027.
- Archipelagos of the East: 15 Tage von Tokio nach Singapur, mit einer Übernachtung in Singapur, Besuchen in Miyakojima (Japan), Taipeh und Kaohsiung (Taiwan), Manila, Coron und Puerto Princesa (Philippinen) sowie Muara (Brunei). Abfahrt am 11. April 2027.
- Arabian & Aegean Gems: 20 Tage von Doha nach Athen, mit einer Übernachtung in Luxor (Safaga), Ägypten, Besuchen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Salalah, Oman; Jeddah, Saudi-Arabien; Aqaba, Jordanien; Sharm el Sheikh und Ain Sokhna, Ägypten; Limassol, Zypern; Rhodos, Griechenland; Ephesus, Türkei. Abfahrt am 13. Mai 2027.
- Caesars & Conquistadors: neun Tage von Rom nach Lissabon, mit Besuchen in Florenz/Pisa/Toskana, Italien; Monte Carlo, Monaco; Barcelona, Palma de Mallorca, Granada und Sevilla, Spanien; Gibraltar, Vereinigtes Königreich. Abfahrt am 15. Juni 2027.
- Charms of Northern Europe: elf Tage von Paris nach Kopenhagen, mit einer Übernachtung in Kopenhagen, Dänemark, Besuch von London, Vereinigtes Königreich; Brügge, Belgien; Amsterdam, Niederlande; Kristiansand und Oslo, Norwegen; Aarhus, Dänemark; Kiel, Deutschland; Helsingborg, Schweden. Abfahrt am 16. Juli 2027.
- Untamed North Atlantic: 17 Tage von Reykjavik nach New York, mit Besuchen in Grundarfjordur, Island; Kreuzfahrt durch den Prince Christian Sound; Paamiut und Nuuk, Grönland; Corner Brook, Neufundland; Charlottetown, Prince Edward Island; Sydney und Halifax, Nova Scotia; Boston, Massachusetts. Abfahrt am 21. August 2027.(red)
