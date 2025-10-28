Lonely Planet führt Peru unter den besten Reisezielen 2026

Die Redaktion würdigt die außergewöhnliche Kombination aus kulturellem Erbe, landschaftlicher Vielfalt und kulinarischer Exzellenz, die Peru zu einem der inspirierendsten Reiseziele der Welt macht. „Peru vereint alte Inkastätten und moderne Städte, jahrtausendealte Traditionen und eine zukunftsweisende Gastronomie“, heißt es bei Lonely Planet. Besonders hervorgehoben werden aktuelle Infrastrukturprojekte, die das Reisen im Land so komfortabel machen wie nie zuvor – darunter der Ausbau des Flughafens von Lima und neue Flughäfen wie beispielsweise in der Region Áncash.

Nachhaltigkeit & Gastronomie

Auch im Bereich des nachhaltigen Tourismus lässt das Land immer wieder aufhorchen: Mit Initiativen, die weniger bekannte Sehenswürdigkeiten wie Choquequirao und den Qhapaq Ñan, das historische Inka-Straßennetz, in den Mittelpunkt rücken, wird verantwortungsvolles Reisen gefördert. Lonely Planet hatte bereits 2017 Choquequirao in sein Best in Travel-Ranking aufgenommen – damals als einen der besten Orte der Welt für Trekking-Abenteuer.

Ein weiteres Aushängeschild des Landes ist seine Gastronomie, die sich seit Jahren an der Weltspitze etabliert hat. Lima gilt längst als eine der führenden Feinschmecker-Metropolen der Welt, wo traditionelle Andenküche, kreative Nikkei-Fusion und würzige kreolische Küche eine unvergleichliche Vielfalt schaffen. Auch Arequipa, das 2019 zur UNESCO-Stadt der Gastronomie ernannt wurde, wird als kulinarisches Highlight hervorgehoben.

Land der Geschichte und des Geschmacks

Dazu passend gesellen sich die aktuellen Auszeichnungen der World Culinary Awards 2025, bei denen Peru der Titel als Bestes kulinarisches Reiseziel Lateinamerikas und Lima der als Beste kulinarische Stadt Lateinamerikas verliehen wurden. Mit diesen neuen Auszeichnungen bestätigt das südamerikanische Land: Peru ist ein Land, in dem Geschichte, Geschmack und Abenteuer auf einzigartige Weise miteinander verwoben sind. Ein Reiseziel, das dazu einlädt, seine Naturwunder zu erkunden, seine Gastronomie zu genießen, seine verschiedenen Regionen zu bereisen und seine Authentizität zu erleben, die jede Reise nach Peru zu einem Erlebnis macht. (red)