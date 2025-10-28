| news | destination
ÖVT und Xizang Tourism Association unterzeichen Abkommen
Der Österreichische Verein für Touristik (ÖVT) setzt auf internationale Zusammenarbeit im Tourismus: Im Rahmen einer Delegationsreise nach Xizang (Tibet) wurde eine Kooperationsrahmenvereinbarung zwischen der Xizang Tourism Association und dem Verband unterzeichnet.
Die Tourismus- und Kulturindustrie in Xizang gelte als eine der aufstrebenden strategischen Säulenbranchen Chinas und spiele eine zentrale Rolle bei der internationalen Öffnung der Region. Ziel der Vereinbarung sei es, die Zusammenarbeit zwischen österreichischen und chinesischen Tourismusunternehmen zu intensivieren, den gegenseitigen Austausch von Reisenden zu fördern und den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern. Die Kooperation basiere auf den Grundsätzen Gleichberechtigung, gegenseitigem Nutzen und partnerschaftlicher Entwicklung. Beide Seiten hätten vereinbart, gemeinsame Programme zur Marktentwicklung, Ausbildung und touristischen Produktgestaltung zu fördern, schreibt der ÖVT in der Presseaussendung. Der ÖVT-Obmann-Stellvertreter Harald Pree begleitete die Gespräche und schloss die Vereinbarung gemeinsam mit den chinesischen Partnern ab.
Inhalt der Vereinbarung
Die Rahmenvereinbarung sieht eine enge Zusammenarbeit in folgenden Bereichen vor:
- Gemeinsame Nutzung von Tourismusressourcen
- Gegenseitige Vermittlung und Betreuung von Reisenden
- Austausch über Betriebs- und Organisationsmodelle
- Einrichtung eines Kommunikations- und Koordinationsmechanismus für regelmäßige Abstimmung
Die Vereinbarung wurde zunächst für ein Jahr abgeschlossen und kann durch beiderseitige Zustimmung verlängert oder angepasst werden.
Jubiläumsjahr 2026
Die Unterzeichnung fällt in eine besondere Phase der österreichisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen: Im Jahr 2026 feiern beide Länder 55 Jahre diplomatische und wirtschaftliche Partnerschaft. Der ÖVT sieht die neue Kooperation als wichtigen Beitrag zur Vertiefung touristischer und kultureller Beziehungen zwischen Österreich und China. „Diese Partnerschaft eröffnet österreichischen Tourismusunternehmen neue Perspektiven in einem faszinierenden Wachstumsmarkt. Gleichzeitig stärkt sie die Freundschaft und den interkulturellen Austausch zwischen unseren Ländern“, so Harald Pree, Obmann-Stellvertreter des ÖVT. (red)
