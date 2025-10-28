tip

ÖVT und Xizang Tourism Association unterzeichen Abkommen


Foto: Harald Pree
Yamdrok See, Tibet
Foto: Harald Pree
Yumbu Lhakhang, Tibet
Foto: Harald Pree
Potala-Palast, Tibet

Der Österreichische Verein für Touristik (ÖVT) setzt auf internationale Zusammenarbeit im Tourismus: Im Rahmen einer Delegationsreise nach Xizang (Tibet) wurde eine Kooperationsrahmenvereinbarung zwischen der Xizang Tourism Association und dem Verband unterzeichnet.

Die Tourismus- und Kulturindustrie in Xizang gelte als eine der aufstrebenden strategischen Säulenbranchen Chinas und spiele eine zentrale Rolle bei der internationalen Öffnung der Region. Ziel der Vereinbarung sei es, die Zusammenarbeit zwischen österreichischen und chinesischen Tourismusunternehmen zu intensivieren, den gegenseitigen Austausch von Reisenden zu fördern und den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern. Die Kooperation basiere auf den Grundsätzen Gleichberechtigung, gegenseitigem Nutzen und partnerschaftlicher Entwicklung. Beide Seiten hätten vereinbart, gemeinsame Programme zur Marktentwicklung, Ausbildung und touristischen Produktgestaltung zu fördern, schreibt der ÖVT in der Presseaussendung. Der ÖVT-Obmann-Stellvertreter Harald Pree begleitete die Gespräche und schloss die Vereinbarung gemeinsam mit den chinesischen Partnern ab.

Inhalt der Vereinbarung

Die Rahmenvereinbarung sieht eine enge Zusammenarbeit in folgenden Bereichen vor:

  • Gemeinsame Nutzung von Tourismusressourcen
  • Gegenseitige Vermittlung und Betreuung von Reisenden
  • Austausch über Betriebs- und Organisationsmodelle
  • Einrichtung eines Kommunikations- und Koordinationsmechanismus für regelmäßige Abstimmung

Die Vereinbarung wurde zunächst für ein Jahr abgeschlossen und kann durch beiderseitige Zustimmung verlängert oder angepasst werden.

Jubiläumsjahr 2026

Die Unterzeichnung fällt in eine besondere Phase der österreichisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen: Im Jahr 2026 feiern beide Länder 55 Jahre diplomatische und wirtschaftliche Partnerschaft. Der ÖVT sieht die neue Kooperation als wichtigen Beitrag zur Vertiefung touristischer und kultureller Beziehungen zwischen Österreich und China. „Diese Partnerschaft eröffnet österreichischen Tourismusunternehmen neue Perspektiven in einem faszinierenden Wachstumsmarkt. Gleichzeitig stärkt sie die Freundschaft und den interkulturellen Austausch zwischen unseren Ländern“, so Harald Pree, Obmann-Stellvertreter des ÖVT. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

