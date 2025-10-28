TUI Infodinner in Wels und Feldkirch

In Feldkirch folgten 38 Reiseprofis der Einladung, in Wels waren 45 Gäste aus der Reisebranche beim TUI Infodinner vertreten. In stilvollen und exklusiv angemieteten Räumlichkeiten bot Yoshitaka Nistl, TUI Österreich Key Account Manager West, den Agents an den beiden Abenden umfassende Einblicke in neue Produkte und strategische Schwerpunkte. In Wels wurde Nistl zudem von Tuncay Akgül, Turkish Airlines Sales & Marketing Representative, und Heinz Zangerl, TUI Österreich Leitung Veranstaltervertrieb, unterstützt.

In Feldkirch gab Kubra Tas Kalayci, Turkish Airlines Sales Manager Zürich, nähere Einblicke in aktuelle Highlights und Neuigkeiten von Turkish Airlines. Auch dieses Mal hatten die Agents wieder die Gelegenheit zum persönlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre. Beide Infodinner wurden von einem erstklassigen Drei-Gänge-Menü begleitet, das bei den Reisebüromitarbeitenden und -partnern großen Anklang fand. (red)