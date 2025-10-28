| news | adabei
TUI Infodinner in Wels und Feldkirch
TUI Österreich und Turkish Airlines luden im Oktober zu zwei exklusiven Infodinnern in Feldkirch und Wels, um Reisebüromitarbeitende sowie BranchenpartnerInnen über Entwicklungen und Angebote zu informieren.
In Feldkirch folgten 38 Reiseprofis der Einladung, in Wels waren 45 Gäste aus der Reisebranche beim TUI Infodinner vertreten. In stilvollen und exklusiv angemieteten Räumlichkeiten bot Yoshitaka Nistl, TUI Österreich Key Account Manager West, den Agents an den beiden Abenden umfassende Einblicke in neue Produkte und strategische Schwerpunkte. In Wels wurde Nistl zudem von Tuncay Akgül, Turkish Airlines Sales & Marketing Representative, und Heinz Zangerl, TUI Österreich Leitung Veranstaltervertrieb, unterstützt.
In Feldkirch gab Kubra Tas Kalayci, Turkish Airlines Sales Manager Zürich, nähere Einblicke in aktuelle Highlights und Neuigkeiten von Turkish Airlines. Auch dieses Mal hatten die Agents wieder die Gelegenheit zum persönlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre. Beide Infodinner wurden von einem erstklassigen Drei-Gänge-Menü begleitet, das bei den Reisebüromitarbeitenden und -partnern großen Anklang fand. (red)
tui, infodinner, turkish airlines, feldkirch, wels, informationsabend, agents, event
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
28 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Infodinner: Kroatien im Fokus
Knapp 40 Agents informierten sich...
-
Dertour Austria: Hausboot-Campus in Irland
Eine Gruppe an ReisebüropartnerInnen erkundete...
-
PRO Tagung 2025: Branchendialog im BIO Hotel Retter
Das jährliche Treffen der PRO...
-
Aviareps Roadshow in Wien
Im Rahmen der „Aviareps Around...
-
Dertour Winelounge: Genussvolles Networking in Wien und Salzburg
Mit der Winelounge hat Dertour...