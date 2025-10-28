tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

TUI Infodinner in Wels und Feldkirch


TUI Infodinner mit Partner Turkish Airlines in Wels und Feldkirch
TUI Österreich und Turkish Airlines luden im Oktober zu zwei exklusiven Infodinnern in Feldkirch und Wels, um Reisebüromitarbeitende sowie BranchenpartnerInnen über Entwicklungen und Angebote zu informieren.

In Feldkirch folgten 38 Reiseprofis der Einladung, in Wels waren 45 Gäste aus der Reisebranche beim TUI Infodinner vertreten. In stilvollen und exklusiv angemieteten Räumlichkeiten bot Yoshitaka Nistl, TUI Österreich Key Account Manager West, den Agents an den beiden Abenden umfassende Einblicke in neue Produkte und strategische Schwerpunkte. In Wels wurde Nistl zudem von Tuncay Akgül, Turkish Airlines Sales & Marketing Representative, und Heinz Zangerl, TUI Österreich Leitung Veranstaltervertrieb, unterstützt.

In Feldkirch gab Kubra Tas Kalayci, Turkish Airlines Sales Manager Zürich, nähere Einblicke in aktuelle Highlights und Neuigkeiten von Turkish Airlines. Auch dieses Mal hatten die Agents wieder die Gelegenheit zum persönlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre. Beide Infodinner wurden von einem erstklassigen Drei-Gänge-Menü begleitet, das bei den Reisebüromitarbeitenden und -partnern großen Anklang fand. (red)

  tui, infodinner, turkish airlines, feldkirch, wels, informationsabend, agents, event

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
28 Oktober 2025

16:20
PEP-Tarife von NCL - Stand 27. Oktober 2025
15:56
Oceania Cruises: Weltreise über sechs Kontinente
14:47
Lonely Planet führt Peru unter den besten Reisezielen 2026
14:31
ÖVT und Xizang Tourism Association unterzeichen Abkommen
11:57
TUI Infodinner in Wels und Feldkirch
10:43
SunTrips erweitert Reiseangebot in Vietnam
10:24
FH Linz: Erstgespräch über Teilprivatisierung positiv

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.