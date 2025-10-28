SunTrips erweitert Reiseangebot in Vietnam

Die beliebte Fahrt auf der Halong-Bucht um weitere Reisen ergänzt, darunter eine dreitägige Route in verschiedenen Kategorien inklusive Transfers. Darüber hinaus wurden neue Rundreisen im Norden Vietnams ins Portfolio aufgenommen, die Hanoi, Sapa, Ninh Binh und eine Kreuzfahrt auf der Halong-Bucht kombinieren – inklusive des Fansipan, dem höchsten Berg Indochinas. Mit der neuen Gruppenrundreise „Laos & Vietnam” bietet der Veranstalter aus dem Hause LMX außerdem eine spannende Kombination mit einem weiteren faszinierenden Nachbarland an.

Zugverbindungen und Privattransfers

Um individuelle Kombinationen flexibler zu gestalten und nachhaltige Alternativen zum Fliegen zu schaffen, wurden außerdem neue Zugstrecken ins Programm aufgenommen. Dadurch können Reisende Vietnam noch komfortabler und umweltbewusster entdecken sowie ihre Reise mit buchbaren Privattransfers ganz individuell gestalten.

Auch für erfahrene Vietnam-Reisende bietet SunTrips spannende, neue Alternativen. Neue Nonstop-Verbindungen nach Phu Quoc ermöglichen vielfältige Stadt- und Strandkombinationen, beispielsweise mit Singapur, Seoul oder Kuala Lumpur. Zudem stehen nun weitere deutschsprachig geführte Ausflüge im ganzen Land zur Verfügung.

Weitere und ausführlichere Informationen gibt es in zwei kostenlosen Webinarterminen: www.bausteinreisen.de/webinare (red)