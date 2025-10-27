| news | karriere » hotel
Sani/Ikos Group: Verstärkte Präsenz in der DACH-Region
Mitte Oktober 2025 übernahm Francisco Sanchez die Position des Regional Sales & Marketing Director DACH bei der Sani/Ikos Group im neueröffneten Office in Frankfurt am Main, das den bisher alleinigen Standort in München ergänzt.
Francisco Sanchez gilt als erfahrener Sales-Experte für die Luxus-Reisebranche mit früheren Stationen als Head of Sales DACH bei Explora Journeys sowie National Account Managers und Business Development Managers DACH bei Holland America Line & Seabourn.
Sanchez erklärt: „Ich freue mich sehr, das Regional Sales Office der Sani/Ikos Group zu leiten und meine Erfahrungen in die Verkaufsstrategie der Gruppe einzubringen. Sowohl das Sani Resort als auch die Ikos Resorts haben bereits über viele Jahre hinweg sehr enge und starke Beziehungen zu Reisebüros und Reiseveranstaltern aufgebaut. Diese gilt es nun weiter zu intensivieren und das Produktverständnis unserer Partner zu vertiefen, beispielweise durch FAM-Trips, Schulungsprogramme und Buchungsprämien.“ Zu den Aufgaben von Sanchez zählen unter anderem die Entwicklung neuer Initiativen und Incentives zur Intensivierung der Partnerschaften mit dem Reisevertrieb.
Tobias Pflantz, der zuvor die Position des Regional Sales & Marketing Director DACH interimsweise innehatte, bleibt mit seinem Team in München. Francisco Sanchez berichtet direkt an Chief Sales Officer Antonis Avdelas. In enger Zusammenarbeit mit Tobias Pflantz, Christina Metenzi, die als Schnittstelle in Thessaloniki sitzt, und dem gesamten Team soll Francisco Sanchez die strategischen Beziehungen der Sani/Ikos Group in der Region weiter stärken und ausbauen.
Expansions schreitet voran
Die Sani/Ikos Group wächst mit geplanten Neueröffnungen an der portugiesischen Algarve und auf Kreta, wo bereits im kommenden Frühjahr das Ikos Kissamos eröffnen wird. Auch aus diesem Grund werde die Gruppe in Kürze neue Positionen für die Regional Sales Offices in Deutschland in den Bereichen Vertrieb, Business Development und Marketing ausschreiben, so die Hotelgruppe in einer Aussendung. (red)
