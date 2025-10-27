Discover Airlines: Neue Flüge auf die Seychellen und nach Punta Cana

Mit den Seychellen nimmt Discover Airlines ein ganz neues Ziel in den Flugplan auf und stockt das Angebot an Direktverbindungen aus Deutschland auf. Aufgrund der hohen Nachfrage werde die ursprünglich nur für die Wintersaison (Oktober bis April) geplante Verbindung von nun an ganzjährig angeboten, so die Airline in einer Aussendung. Die Flüge starten jeweils dienstags und sonntags ab Frankfurt.

Karibik-Flüge nun auch ab München

Von Oktober bis Ende April verbindet Discover Airlines München immer mittwochs und sonntags mit Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Das Land ist vor allem in der kalten Jahreszeit ein beliebtes Ziel der EuropäerInnen. Während der Winterferien gibt es zudem eine zusätzliche Verbindung immer montags.

Bereits seit Sommer 2021 fliegt Discover Airlines von Frankfurt aus in die Dominikanische Republik. Mit der neuen zusätzlichen Verbindung ab Deutschlands zweitgrößten Flughafen baut Discover Airlines ihre Präsenz in der Karibik weiter aus und bietet nun bis zu acht wöchentliche Flüge in die Region an. (red)