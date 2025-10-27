SAS: Comeback am Flughafen Wien

Nach sieben Jahren Pause kehrt die skandinavische Airline damit an den Flughafen Wien zurück. Geflogen wird zwölfmal pro Woche, vom Drehkreuz in Kopenhagen entstehen ideale Weiterreisemöglichkeiten für Geschäfts- und Urlaubsreisende.

„Welcome back, SAS! (…) Skandinavien zählt zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas und die neue Verbindung nach Kopenhagen bringt die zwei lebenswertesten Städte der Welt noch näher zusammen. Geschäfts- und Urlaubsreisende profitieren von mehr Auswahl und idealen Anschlüssen im gesamten SAS-Streckennetz, etwa nach Nordamerika mit Seattle und Atlanta sowie Grönland und Spitzbergen. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit SAS fortzusetzen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Effizientes Drehkreuz in Nordeuropa

Auch SAS freue sich sehr, nach Wien zurückzukehren und wieder tägliche Flüge zwischen der österreichischen und der skandinavischen Hauptstadt anzubieten. „Kopenhagen ist eines der effizientesten Drehkreuze Nordeuropas und bietet Reisenden aus Wien einfachen Zugang zu ganz Skandinavien sowie zu unserem umfangreichen Langstreckennetz in Nordamerika und Asien“, so Henrik Winell, Vice President Network bei SAS.

Zwölf wöchentliche Flüge

Ab 26. Oktober 2025 startet das Sky Team-Mitglied zwölfmal pro Woche zwischen Wien und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die Flüge seien so getaktet, dass sowohl Geschäftsreisende als auch Wochenendgäste von idealen Tagesrandzeiten profitieren, heißt es in der Presseaussendung. Die Flüge finden bis zu zweimal täglich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag statt. Zum Einsatz kommen Flugzeuge vom Typ Embraer 195 und Bombardier Canadair Regional Jet-Maschinen. Über das Drehkreuz Kopenhagen ist Nordamerika im SAS-Streckennetz gut erreichbar. So fliegt die Airline unter anderem nach San Francisco, Atlanta, Miami, New York und Los Angeles. (red)