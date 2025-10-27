Thailand trauert um Königinmutter

Fast alle touristischen Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten, Transportmittel, Restaurants, Geschäfte und Veranstaltungen bleiben geöffnet und in Betrieb, so das Thailändische Fremdenverkehrsamt. Reisende werden jedoch gebeten, in dieser Zeit Respekt und Zurückhaltung zu zeigen – insbesondere beim Besuch von Tempeln, königlichen Anlagen und Regierungsgebäuden. Dezente, unauffällige Kleidung wird empfohlen.

Die wichtigsten Regelungen

Flaggen auf Halbmast: 30 Tage ab 25. Oktober 2025 an öffentlichen Gebäuden

Trauerkleidung: Viele Menschen werden schwarze oder gedeckte Kleidung tragen.

Veranstaltungen: Feste finden grundsätzlich statt, jedoch teils angepasst oder reduziert.

Hinweise zu touristischen Veranstaltungen