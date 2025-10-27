tip

Thailand trauert um Königinmutter


Sonnenaufgang in Bangkok - Foto: seksan / shutterstock.com
Nach dem Tod Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, hat die thailändische Regierung eine nationale Trauerzeit ausgerufen. Diese soll jedoch den internationalen Tourismus nicht einschränken.

Fast alle touristischen Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten, Transportmittel, Restaurants, Geschäfte und Veranstaltungen bleiben geöffnet und in Betrieb, so das Thailändische Fremdenverkehrsamt. Reisende werden jedoch gebeten, in dieser Zeit Respekt und Zurückhaltung zu zeigen – insbesondere beim Besuch von Tempeln, königlichen Anlagen und Regierungsgebäuden. Dezente, unauffällige Kleidung wird empfohlen.

Die wichtigsten Regelungen

  • Flaggen auf Halbmast: 30 Tage ab 25. Oktober 2025 an öffentlichen Gebäuden
  • Trauerkleidung: Viele Menschen werden schwarze oder gedeckte Kleidung tragen.
  • Veranstaltungen: Feste finden grundsätzlich statt, jedoch teils angepasst oder reduziert.

Hinweise zu touristischen Veranstaltungen

  • Der Große Palast und der Wat Phra Kaeo in Bangkok bleiben vom 26. Oktober bis 8. November 2025 geschlossen. 
  • Das Loi Krathong Festival in Sukhothai (27. Okt.–5. Nov.) und Ayutthaya findet statt, in respektvoll angepasster Form mit täglichen Kerzenzeremonien anstelle von Wettbewerben oder großen Feuerwerken.
  • Das Lichtspektakel Vijit Chao Phraya 2025 wird auf den 1. Dezember 2025 verschoben. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



