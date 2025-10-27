| news | destination
Thailand trauert um Königinmutter
Nach dem Tod Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Königinmutter, hat die thailändische Regierung eine nationale Trauerzeit ausgerufen. Diese soll jedoch den internationalen Tourismus nicht einschränken.
Fast alle touristischen Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten, Transportmittel, Restaurants, Geschäfte und Veranstaltungen bleiben geöffnet und in Betrieb, so das Thailändische Fremdenverkehrsamt. Reisende werden jedoch gebeten, in dieser Zeit Respekt und Zurückhaltung zu zeigen – insbesondere beim Besuch von Tempeln, königlichen Anlagen und Regierungsgebäuden. Dezente, unauffällige Kleidung wird empfohlen.
Die wichtigsten Regelungen
- Flaggen auf Halbmast: 30 Tage ab 25. Oktober 2025 an öffentlichen Gebäuden
- Trauerkleidung: Viele Menschen werden schwarze oder gedeckte Kleidung tragen.
- Veranstaltungen: Feste finden grundsätzlich statt, jedoch teils angepasst oder reduziert.
Hinweise zu touristischen Veranstaltungen
- Der Große Palast und der Wat Phra Kaeo in Bangkok bleiben vom 26. Oktober bis 8. November 2025 geschlossen.
- Das Loi Krathong Festival in Sukhothai (27. Okt.–5. Nov.) und Ayutthaya findet statt, in respektvoll angepasster Form mit täglichen Kerzenzeremonien anstelle von Wettbewerben oder großen Feuerwerken.
- Das Lichtspektakel Vijit Chao Phraya 2025 wird auf den 1. Dezember 2025 verschoben. (red)
thailand, staatstrauer, königin, veranstaltungen, respekt, bangkok
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
28 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lonely Planet führt Peru unter den besten Reisezielen 2026
Peru wurde im Rahmen des...
-
ÖVT und Xizang Tourism Association unterzeichen Abkommen
Der Österreichische Verein für Touristik...
-
SunTrips erweitert Reiseangebot in Vietnam
Das neue Angebot umfasst abwechslungsreiche...
-
Discover Airlines: Neue Flüge auf die Seychellen und nach Punta Cana
Discover Airlines hatte am 26....
-
Afrika: Cross-Border-Tourismus eröffnet Perspektiven
Grenzüberschreitender Tourismus ermöglicht Reisenden, mehrere...