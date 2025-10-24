tip

Princess Cruises startet Jubiläumsjahr mit neuem Flaggschiff


Princess Cruises
Zum 60-jährigen Bestehen präsentiert Princess Cruises das neue Flaggschiff "Star Princess", das 2026 seine erste Alaska-Saison startet.

Princess Cruises feiert 2025 sein 60-jähriges Bestehen und führt dieses Jubiläum mit der Indienststellung der Star Princess fort. Das neue Schiff der Premium-Reederei ergänzt die bestehende Flotte und gilt als Schwesterschiff der Sun Princess. Es verbindet moderne Architektur, großzügige lichtdurchflutete Räume und Panoramablicke auf das Meer.

Neues Flaggschiff 

Die Star Princess bietet Unterhaltung auf Broadway-Niveau, diverse kulinarische Optionen und mehrfach ausgezeichneten Service. Die Gestaltung der öffentlichen Bereiche und Kabinen zielt auf hohen Komfort und ein exklusives Bordgefühl.
Zum Auftakt der Sommersaison 2026 nimmt die Star Princess Kurs auf Alaska. Die Route umfasst Gletscher, Fjorde, Wälder und die Tierwelt des Nordens und steht für die seit sechs Jahrzehnten geprägte Ausrichtung von Princess Cruises auf Entdeckerlust und Stil.

Jubiläumsgewinnspiel für Gäste

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens veranstaltet Princess Cruises ein Gewinnspiel für Kreuzfahrtfans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zu gewinnen ist eine 7-Nächte-Alaska-Kreuzfahrt an Bord der Star Princess in einer Balkonkabine für zwei Personen. Abfahrt ist am 31. Mai 2026. Einsendeschluss ist der 30. November 2025.

Weitere Informationen und Teilnahme unter: www.princesscruises.de (red)

