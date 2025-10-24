| news | schiff
Princess Cruises startet Jubiläumsjahr mit neuem Flaggschiff
Zum 60-jährigen Bestehen präsentiert Princess Cruises das neue Flaggschiff "Star Princess", das 2026 seine erste Alaska-Saison startet.
Princess Cruises feiert 2025 sein 60-jähriges Bestehen und führt dieses Jubiläum mit der Indienststellung der Star Princess fort. Das neue Schiff der Premium-Reederei ergänzt die bestehende Flotte und gilt als Schwesterschiff der Sun Princess. Es verbindet moderne Architektur, großzügige lichtdurchflutete Räume und Panoramablicke auf das Meer.
Neues Flaggschiff
Die Star Princess bietet Unterhaltung auf Broadway-Niveau, diverse kulinarische Optionen und mehrfach ausgezeichneten Service. Die Gestaltung der öffentlichen Bereiche und Kabinen zielt auf hohen Komfort und ein exklusives Bordgefühl.
Zum Auftakt der Sommersaison 2026 nimmt die Star Princess Kurs auf Alaska. Die Route umfasst Gletscher, Fjorde, Wälder und die Tierwelt des Nordens und steht für die seit sechs Jahrzehnten geprägte Ausrichtung von Princess Cruises auf Entdeckerlust und Stil.
Jubiläumsgewinnspiel für Gäste
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens veranstaltet Princess Cruises ein Gewinnspiel für Kreuzfahrtfans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zu gewinnen ist eine 7-Nächte-Alaska-Kreuzfahrt an Bord der Star Princess in einer Balkonkabine für zwei Personen. Abfahrt ist am 31. Mai 2026. Einsendeschluss ist der 30. November 2025.
Weitere Informationen und Teilnahme unter: www.princesscruises.de (red)
princess cruises, schiff, flaggschiff, neubau, kreuzfahrt, star princess, jubiläumsjahr
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
24 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Celebrity Cruises: Zwei neue Kapitel in der Edge-Klasse
Die Kreuzfahrtreederei feiert auf der...
-
HX Hurtigruten Expeditions präsentiert "1896 Kabine"
Ab 2026 können Gäste an...
-
HX startet mit elektrischen Zodiacs in Polargebieten
HX Hurtigruten Expeditions erweitert seine...
-
MSC Euribia: Emirate im Winter 2025/26
Die MSC Euribia wird in der...
-
Ruefa-Messe „Die Welt der Kreuzfahrt“ im November
Am Freitag, den 21. und...