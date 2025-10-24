Neue Youthwise-Gruppe: Junge Stimmen in globaler Politik

Die TUI Care Foundation und die OECD starten die neue Youthwise-Kohorte 2025–2027. In den kommenden zwei Jahren werden junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren ihre Sichtweisen und Ideen in globale politische Diskussionen einbringen. Ziel der Initiative ist es, die Stimmen der jungen Generation in die Arbeit der OECD einfließen zu lassen und sie aktiv an internationalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

Das Programm wurde offiziell mit einem Workshop am OECD-Hauptsitz in Paris eröffnet. Dabei kamen die neuen Youthwise-Mitglieder erstmals mit ExpertInnen aus verschiedenen Fachbereichen der Organisation zusammen. Ein Schwerpunkt lag auf dem Thema nachhaltiger Tourismus, einem der zentralen Inhalte der neuen Programmrunde.

Nachhaltigkeit, Bildung und Inklusion im Fokus

Youthwise wurde 2021 von der OECD ins Leben gerufen und wird seit 2023 von der TUI Care Foundation unterstützt. Das Programm ermöglicht den Teilnehmenden den direkten Austausch mit PolitikexpertInnen, Tourismusfachleuten und VertreterInnen der Zivilgesellschaft. In Form von Workshops, Konsultationen und hybriden Veranstaltungen erhalten sie Einblicke in internationale Politikprozesse und tragen eigene Lösungsansätze zu zentralen Zukunftsfragen bei.

Nach Themen wie Klimaresilienz, Jugendpolitik und Kompetenzentwicklung in der vergangenen Programmphase erweitert Youthwise 2025–2027 seinen Fokus auf nachhaltigen Tourismus, Digitalisierung, Bildung und soziale Inklusion. Die Teilnehmenden bringen dabei ihre Erfahrungen als junge Forschende, Studierende, GründerInnen und JugendvertreterInnen in den Dialog mit politischen EntscheidungsträgerInnen ein.

„Junge Menschen sind nicht nur die Führungskräfte von morgen – sie gestalten bereits heute die Zukunft“, betont Alexander Panczuk, Geschäftsführer der TUI Care Foundation. „Durch die Unterstützung von Youthwise stellen wir sicher, dass ihre Stimmen dort gehört werden, wo Politik gemacht wird.“

Die Aktivitäten der Youthwise-Gruppe werden in den kommenden Monaten mit einer von der TUI Care Foundation organisierten Konsultation in Berlin sowie einer hybriden Veranstaltung in Lateinamerika fortgesetzt. (red)