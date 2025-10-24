| news | vertrieb » reisebuero
Eurotours stärkt Reisebürovertrieb
Nicole Kleber übernimmt die Position Senior Travel Agency Sales und verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung sowie operative Betreuung des Reisebürovertriebs von Eurotours International.
Eurotours International stärkt den Vertrieb über Partner-Reisebüros und setzt dabei auf Erfahrung und Branchenkenntnis. Mit Nicole Kleber als neuer Senior Travel Agency Sales will der Kitzbüheler Reiseveranstalter die Zusammenarbeit mit AgenturpartnerInnen weiter intensivieren und den Reisebürovertrieb gezielt ausbauen. Kleber blickt auf eine vielseitige touristische Laufbahn zurück: Vom Reisebüro-Counter über die Leitung mehrerer Filialen bis hin zum Marketing für rund 300 TVG-Reisebüros sammelte sie umfassende Vertriebserfahrung. Seit 2013 ist sie Teil des Eurotours-Teams und war unter anderem als Abteilungsleiterin im Produktmanagement und in der Operations tätig.
Fokus auf VertriebspartnerInnen
In ihrer neuen Funktion verantwortet Kleber die strategische Weiterentwicklung und operative Betreuung des Partnergeschäfts. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Umsetzung von Verkaufsförderungsmaßnahmen, die Erweiterung des Partnernetzwerks, Marktanalysen sowie die Positionierung von Eurotours im Wettbewerbsumfeld.
„Als spezialisierter Reiseveranstalter werden wir uns im Vertrieb über Partner-Reisebüros künftig breiter aufstellen“, erklärt Katharina Trani, Director Sales & Performance Management Eurotours. „Mit Nicole Kleber gewinnen wir eine versierte Vertriebsspezialistin, die mit fundiertem Know-how und Marktverständnis unser Partnernetzwerk optimal betreuen und unser Produktportfolio gezielt im Markt positionieren wird.“
Mit dieser personellen Verstärkung setzt Eurotours ein klares Zeichen für den Ausbau des Reisebürovertriebs. Ziel ist es, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit PartnerInnen weiter zu vertiefen und das vielfältige Produktportfolio im Sinne des Markenversprechens „Creating Memories“ nachhaltig im Markt zu verankern. (red)
