Celebrity Cruises: Zwei neue Kapitel in der Edge-Klasse

Am 23. Oktober 2025 übernahm Celebrity Cruises offiziell die Celebrity Xcel – das fünfte Schiff der preisgekrönten Edge-Klasse. Gleichzeitig fiel mit dem feierlichen Stahlschnitt der Startschuss für den Bau der Celebrity Xcite, die 2028 in Dienst gestellt werden soll. Beide Projekte entstanden in enger Zusammenarbeit mit der Werft Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire.

Laut Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, setze die Celebrity Xcel neue Maßstäbe für Premium-Kreuzfahrten durch Design, Innovation und ein intensiveres Destinationserlebnis. Auch Celebrity-Präsidentin Laura Hodges Bethge betonte die enge Einbindung der Gäste in den Entwicklungsprozess über das „Xcel Dream Makers“-Programm.

Jungfernfahrt und Einsatzgebiete

Die Celebrity Xcel startet Mitte November 2025 in ihre erste Saison in der Karibik. Ab Fort Lauderdale werden achttägige Kreuzfahrten zu Zielen wie Mexiko, den Bahamas, den Cayman Islands und St. Maarten angeboten. Im Sommer 2026 folgt die erste Europa-Saison mit Reisen ab Barcelona und Athen ins Mittelmeer sowie nach Madeira mit Overnight Stay.

Das Schwesterschiff Celebrity Xcite soll 2028 in See stechen und die Edge-Klasse mit neuen Erlebnis- und Designkonzepten erweitern.

Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.com (red)