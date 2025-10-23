HX Hurtigruten Expeditions, Pionier der Expeditions-Seereisen, feiert 2026 sein 130-jähriges Bestehen mit einer besonderen Attraktion: der „1896 Kabine“. Diese exklusive Unterkunft an Bord der MS Fridtjof Nansen versetzt Gäste in die Zeit der ersten Expeditionsreisen zum arktischen Archipel Spitzbergen. Die Kabine wurde detailgetreu nach historischen Vorbildern gestaltet, mit handgefertigten Möbeln, authentischen Düften und weiteren originalgetreuen Details. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit AROS Marine, einem Experten für Schiffsinneneinrichtung.

Die Kabine wird ausschließlich im Jubiläumsjahr verfügbar sein und kann für 450 EUR pro Nacht (Einzel- oder Doppelbelegung) gebucht werden. Die Verfügbarkeit ist auf eine Nacht pro Gast und Reise begrenzt.

Nachhaltigkeit und Exklusivität

50% der Einnahmen aus der Buchung fließen in die HX Foundation, die Forschungs- und Naturschutzprojekte unterstützt. Das Design orientiert sich an den Passagierunterkünften der Gründerzeit von HX und ehrt historische Persönlichkeiten wie Otto Sverdrup, einen bedeutenden Polarforscher und früheren Kapitän bei HX.

Begleitend zum Jubiläum nimmt HX ein spezielles Fass „Fortified Zweigelt“ des österreichischen Weinguts Regele mit auf Weltreise durch die gesamte Flotte. Nach Abschluss der Reise im Mai 2027 wird der Wein als limitierte Edition veröffentlicht.

Die „1896 Kabine“ kann ab sofort mit der regulären Buchung auf der MS Fridtjof Nansen reserviert werden. Die Plätze sind begrenzt, eine frühzeitige Buchung wird empfohlen. Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.com (red)