| news | veranstalter
Eurotours doppelt bei World Travel Awards 2025 ausgezeichnet
Der österreichische Reiseveranstalter wurde als Europas führendes Destinationsmanagement-Unternehmen und als Österreichs bester Reiseveranstalter geehrt.
Bei der World Travel Awards Europa Gala 2025 in Europa konnte Eurotours International gleich in zwei Kategorien überzeugen: Das Unternehmen aus Kitzbühel wurde als „Europe’s Leading Destination Management Company“ sowie als „Austria’s Leading Tour Operator“ ausgezeichnet. Diese Ehrungen zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der Reisebranche und würdigen exzellente Leistungen im internationalen Tourismus.
Anerkennung für Spitzenleistungen
Die World Travel Awards zeichnen seit 1993 jährlich Spitzenleistungen in der globalen Reiseindustrie aus. Eurotours konnte sich in der Wettbewerbsregion Europa gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen. Geschäftsführer Maik Gruba betont die Bedeutung der Auszeichnungen als Anerkennung für das Engagement des gesamten Teams.
Das öffentliche Voting fand über den Sommer bis Anfang September statt. Die PreisträgerInnen der Regionen treten im Jahresfinale um den globalen Titel an. Eurotours ist hier als „World’s Leading Destination Management Company“ erneut nominiert.
Eurotours International wurde 1980 gegründet und feiert 2025 sein 45-jähriges Bestehen. Das Unternehmen blickt auf eine erfolgreiche Historie bei den World Travel Awards zurück: 2018 bis 2020 wurde Eurotours als „Europe’s Leading Incentive & Incoming Agency“ ausgezeichnet. Die Kategorien wurden 2025 erweitert und umfassen nun auch „Austria‘s Leading Destination Management Company“ und „Europe‘s Leading Destination Management Company“. (red)
eurotours, auszeichnung, reiseveranstalter, veranstalter, anerkennung, world travel awards
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
23 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Ruefa: Neuer Katalog "Kultur- & Studienreisen Europa 2026"
Mit dem neuen Katalog „Europa...
-
Aldiana Club Naga Bay: Wo Wasser im Mittelpunkt steht
Stylisch, stilvoll und dezent: So...
-
Robinson und TUI Magic Live starten Jobcastings in Deutschland
Die ROBINSON Club GmbH, Dachgesellschaft...
-
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
Für den Sommer 2026 baut...
-
Ikarus Tours veröffentlicht "Ferne Welten 2026"-Reiseprogramm
Mit über 540 Katalogseiten präsentiert...