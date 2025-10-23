Eurotours doppelt bei World Travel Awards 2025 ausgezeichnet

Bei der World Travel Awards Europa Gala 2025 in Europa konnte Eurotours International gleich in zwei Kategorien überzeugen: Das Unternehmen aus Kitzbühel wurde als „Europe’s Leading Destination Management Company“ sowie als „Austria’s Leading Tour Operator“ ausgezeichnet. Diese Ehrungen zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der Reisebranche und würdigen exzellente Leistungen im internationalen Tourismus.

Anerkennung für Spitzenleistungen

Die World Travel Awards zeichnen seit 1993 jährlich Spitzenleistungen in der globalen Reiseindustrie aus. Eurotours konnte sich in der Wettbewerbsregion Europa gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen. Geschäftsführer Maik Gruba betont die Bedeutung der Auszeichnungen als Anerkennung für das Engagement des gesamten Teams.

Das öffentliche Voting fand über den Sommer bis Anfang September statt. Die PreisträgerInnen der Regionen treten im Jahresfinale um den globalen Titel an. Eurotours ist hier als „World’s Leading Destination Management Company“ erneut nominiert.

Eurotours International wurde 1980 gegründet und feiert 2025 sein 45-jähriges Bestehen. Das Unternehmen blickt auf eine erfolgreiche Historie bei den World Travel Awards zurück: 2018 bis 2020 wurde Eurotours als „Europe’s Leading Incentive & Incoming Agency“ ausgezeichnet. Die Kategorien wurden 2025 erweitert und umfassen nun auch „Austria‘s Leading Destination Management Company“ und „Europe‘s Leading Destination Management Company“. (red)