TUI Infodinner: Kroatien im Fokus

Am 15. Oktober luden TUI Österreich und das Fremdenverkehrsamt Kroatien zu einem Infodinner in das Casino Restaurant Wien ein. Rund 40 AgentInnen nutzten die Gelegenheit, um in einem eleganten Ambiente umfassende Informationen zur Destination Kroatien zu erhalten. Das Fremdenverkehrsamt präsentierte dabei aktuelle Einblicke und Highlights des Reiselandes.

TUI Österreichs Key Account Manager Vertrieb, Richard Steiner, stellte den TeilnehmerInnen zudem Produktneuheiten und Angebote aus dem TUI-Portfolio vor. Das Programm wurde von einem saisonal abgestimmten 3-Gänge-Menü begleitet. Das Infodinner bot in entspannter Atmosphäre Raum für den persönlichen Austausch und die Vernetzung unter KollegInnen. (red)