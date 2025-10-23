| news | adabei » reisebuero
TUI Infodinner: Kroatien im Fokus
Knapp 40 Agents informierten sich beim TUI Infodinner im Casino Restaurant Wien über Kroatien und aktuelle Produktneuheiten der Marke.
Am 15. Oktober luden TUI Österreich und das Fremdenverkehrsamt Kroatien zu einem Infodinner in das Casino Restaurant Wien ein. Rund 40 AgentInnen nutzten die Gelegenheit, um in einem eleganten Ambiente umfassende Informationen zur Destination Kroatien zu erhalten. Das Fremdenverkehrsamt präsentierte dabei aktuelle Einblicke und Highlights des Reiselandes.
TUI Österreichs Key Account Manager Vertrieb, Richard Steiner, stellte den TeilnehmerInnen zudem Produktneuheiten und Angebote aus dem TUI-Portfolio vor. Das Programm wurde von einem saisonal abgestimmten 3-Gänge-Menü begleitet. Das Infodinner bot in entspannter Atmosphäre Raum für den persönlichen Austausch und die Vernetzung unter KollegInnen. (red)
tui, infoabend, infodinner, kroatien, agents, adabei, destinationsschulung
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
23 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Einladung: Ungarns Highlights und Kulinarik On Tour
Die Kleber Group und Visit...
-
Dertour Austria: Hausboot-Campus in Irland
Eine Gruppe an ReisebüropartnerInnen erkundete...
-
KM Malta Airlines: PEP-Tarif für Winter 2025/26 verfügbar
Für ReisebüropartnerInnen steht im Winterflugplan...
-
Ruefa-Messe „Die Welt der Kreuzfahrt“ im November
Am Freitag, den 21. und...
-
Erfolgreiche Columbus Cruise Days in Wien
Von 14. bis 16. Oktober...