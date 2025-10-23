Mit dem neuen Katalog „Europa 2026“ erweitert Ruefa sein Angebot an Kultur- und Studienreisen um rund 80 Programme – von Andalusien bis ans Nordkap, mit Fokus auf kleine Gruppen und authentische Erlebnisse.

Der neu erschienene Ruefa-Katalog „Kultur- & Studienreisen Europa 2026“ lädt dazu ein, den Kontinent in seiner kulturellen, historischen und landschaftlichen Vielfalt zu entdecken. Auf rund 180 Seiten präsentiert Ruefa sorgfältig zusammengestellte geführte und individuelle Studienreisen, begleitet von erfahrenen ReiseleiterInnen, die Geschichte, Kunst und Natur lebendig vermitteln.

Der Katalog umfasst rund 80 Reisen, die von Südeuropa über den Balkan und Westeuropa bis nach Skandinavien führen. Im Mittelpunkt stehen authentische Begegnungen, kleine Gruppen und abwechslungsreiche Routen, die Kultur und Genuss verbinden.

Vielfältige Reiseziele & neue Perspektiven

Zu den Höhepunkten zählen Programme nach Andalusien und Gibraltar, wo sich maurische, christliche und britische Einflüsse begegnen, sowie in die Westtürkei mit Stationen in Troja, Pergamon und Ephesos. In Südengland erleben Reisende die Verbindung von Kultur, Geschichte und der wildromantischen Küstenlandschaft Cornwalls.

Auch Griechenland, Irland und die Baltischen Staaten stehen auf dem Programm, ebenso wie Reisen in den hohen Norden nach Norwegen, Schweden und Finnland – mit Erlebnissen von Fjorden bis zum Nordlicht. Eine deutschsprachige Reiseleitung, ausgewählte Unterkünfte und durchdachte Routenführung sorgen für Komfort und ein stimmiges Gesamterlebnis.

Weitere Infos

Nach dem erfolgreichen Start des Katalogs „Ferne 2026“ ergänzt die neue Europa-Ausgabe das Studienreiseangebot von Ruefa ideal. Einige Reisen sind als Kleingruppen mit maximal 16 TeilnehmerInnen konzipiert, viele Programme lassen sich zudem als Privatreise ab zwei Personen buchen – auf Wunsch auch mit Bahnanreise.

Zum Durchblättern stehen die Onlinekataloge unter www.ruefa.at/kataloge bereit. (red)