Slowenien-Workshop über den Dächern von Graz

Ein inspirierender Abend in besonderer Kulisse: Über den Dächern von Graz fand ein Slowenien-Workshop statt, der TouristikerInnen aus Österreich und Slowenien zusammenbrachte. Veranstaltungsort war die gläserne Aussichtsplattform „Needle“ im Kunsthaus Graz mit Blick auf die Altstadt, den Schloßberg und den Uhrturm.

Im Zeichen von Austausch & Inspiration

Insgesamt 17 slowenische PartnerInnen – darunter Hotels, Thermen, Regionen, Incoming-Agenturen und historische Städte – präsentierten ihre Angebote vor mehr als 35 VertreterInnen österreichischer Reisebüros und Reiseveranstalter. Die TeilnehmerInnen erhielten vielfältige Informationen und neue Ideen für zukünftige Reiseprodukte.

Bei slowenischer Kulinarik und ausgezeichneten Weinen nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Netzwerken, für persönliche Gespräche und den Austausch über gemeinsame Projekte.

Der Workshop zeigte einmal mehr, wie vielseitig Slowenien als Destination ist und wie groß das Interesse am Markt an nachhaltigen, authentischen und erlebnisorientierten Reiseangeboten bleibt. (red)