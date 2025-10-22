tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

London ab Graz - Sommerflüge 2026 bereits buchbar


British Airways
Die neue BA-Euroflyer-Verbindung zwischen Graz und London, die im November startet, ist nun auch bereits für den Sommer 2026 buchbar.

Die neue Direktverbindung zwischen Graz und London/Gatwick mit BA Euroflyer, einer Tochtergesellschaft von British Airways, geht zwar erst ab 21. November 2025 in Betrieb. Dennoch sind die Flüge bereits jetzt auch für den Sommerflugplan 2026 freigeschaltet.

„Wir haben in den letzten Wochen vermehrt Anfragen von Reisebüros und -veranstaltern, von Firmen und vor allem von vielen Privatpersonen wegen der Flüge nach London im kommenden Sommerflugplan erhalten. Vor diesem Hintergrund freut es uns besonders, dass diese Flüge nun von British Airways für den Verkauf freigeschaltet wurden und somit auf ihrer Website und über Reisebüros buchbar sind“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz.

Drei wöchentliche Verbindungen 

Unabhängig vom saisonalen Flugplan wird die Strecke ganzjährig drei Mal pro Woche bedient – jeweils montags, mittwochs und freitags. Weitere Infos und Buchung: www.britishairways.com (red)

  graz, graz airport, flug, flughafen, london, ba euroflyer, sommer 2026, buchbar, buchungsstart, reisebüro

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
22 Oktober 2025

15:30
HX startet mit elektrischen Zodiacs in Polargebieten
14:54
London ab Graz - Sommerflüge 2026 bereits buchbar
14:31
Update: Weitere Infos zum KI-Videotraining des ÖRV
12:26
"Israeli Tourism Month" und UN-Ehrung für Neot Semadar
11:46
Dertour Austria: Hausboot-Campus in Irland
11:01
KM Malta Airlines: PEP-Tarif für Winter 2025/26 verfügbar
10:43
Flughafen Wien präsentiert Winterflugplan 2025/26
09:28
MSC Euribia: Emirate im Winter 2025/26

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.