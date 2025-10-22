London ab Graz - Sommerflüge 2026 bereits buchbar

Die neue Direktverbindung zwischen Graz und London/Gatwick mit BA Euroflyer, einer Tochtergesellschaft von British Airways, geht zwar erst ab 21. November 2025 in Betrieb. Dennoch sind die Flüge bereits jetzt auch für den Sommerflugplan 2026 freigeschaltet.

„Wir haben in den letzten Wochen vermehrt Anfragen von Reisebüros und -veranstaltern, von Firmen und vor allem von vielen Privatpersonen wegen der Flüge nach London im kommenden Sommerflugplan erhalten. Vor diesem Hintergrund freut es uns besonders, dass diese Flüge nun von British Airways für den Verkauf freigeschaltet wurden und somit auf ihrer Website und über Reisebüros buchbar sind“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz.

Drei wöchentliche Verbindungen

Unabhängig vom saisonalen Flugplan wird die Strecke ganzjährig drei Mal pro Woche bedient – jeweils montags, mittwochs und freitags. Weitere Infos und Buchung: www.britishairways.com (red)