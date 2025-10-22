| news | technologie » schulung
Update: Weitere Infos zum KI-Videotraining des ÖRV
Aufgrund zahlreicher Rückfragen gibt der ÖRV nun weitere Details zur Webinar-Serie „Von 0 auf KI-fit in sechs Monaten“ bekannt – inklusive Anmeldung, Terminen und Ablauf.
Die kürzlich angekündigte Webinar-Serie „Von 0 auf KI-fit in sechs Monaten“ - Link zum tip-onlin.at-Artikel HIER - stößt auf reges Interesse. Der Österreichische ReiseVerband (ÖRV) reagiert nun auf die hohe Nachfrage mit zusätzlichen Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung.
Webinar-Reihe „KI im Arbeitsalltag“
Die sechsmonatige Fortbildungsreihe richtet sich exklusiv an ÖRV-Mitgliedsbetriebe und vermittelt praxisnahe Kompetenzen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Reisevertrieb. In 18 Modulen werden Themen wie KI-Grundlagen, Prompt-Techniken, Content-Erstellung, Automatisierung und Datenschutz speziell für Reisebüros und Veranstalter behandelt. Die Teilnahmegebühr beträgt 600 EUR zzgl. MwSt. pro Person, Voraussetzung für die Durchführung ist eine Mindestanzahl von 40 Teilnehmenden.
Neue Informationen im Überblick:
- Anmeldeschluss: 30. Oktober 2025
- Start: 4. November 2025
- Fixierte Webinartermine 2025 (08:30–10:00 Uhr): 4.11., 11.11., 27.11., 4.12., 10.12., 16.12.
- Alle Einheiten werden aufgezeichnet, Präsentationen werden bereitgestellt – versäumte Termine können problemlos nachgeholt werden.
Alle Informationen, Modulübersicht und Anmeldung unter: www.realizingprogress.com/oerv-webinarserie
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
