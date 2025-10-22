| news | reisebuero » adabei
Dertour Austria: Hausboot-Campus in Irland
Eine Gruppe an ReisebüropartnerInnen erkundete kürzlich Irland per Hausboot und erhielt dabei praxisnahe Einblicke in Produkt und Destination aus erster Hand.
Dertour Austria lud gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsamt Irland zu einem Campus Live der besonderen Art: Eine Gruppe österreichischer ReisebüropartnerInnen reiste per Direktflug mit Aer Lingus nach Irland und verbrachte drei Tage an Bord eines Hausboots auf dem Shannon, einem der längsten Flüsse des Landes.
Erkundungstour vom Wasser aus
Während der Tour steuerten die TeilnehmerInnen ihre Boote selbstständig durch die Landschaft, legten in kleinen Orten wie Boyle und Leitrim an und sammelten wertvolle Erfahrungen rund um ein Reiseprodukt, das sich besonders für individuelle Irland-Aufenthalte eignet. Auch das Einkaufen in lokalen Märkten und das gemeinsame Kochen an Bord gehörten zum Programm. Im Anschluss ging es weiter nach Dublin. In der Hauptstadt standen eine Stadttour und weitere Programmpunkte zur Destination Irland auf dem Plan.
Christian Harrer, Senior Specialist Dertour Austria, begleitete die Reise und zeigte sich beeindruckt: „Ich fand es bemerkenswert, mit welchem Mut und welchem Interesse die TeilnehmerInnen dabei waren – galt es doch, 3 Tonnen schwere Boote behutsam durch die wunderschöne Landschaft zu manövrieren. Dank dieser Erfahrung und der top organisierten Städtetour durch Dublin wurde das Produkt Irland einmal mehr in den Fokus der Agenten gerückt!“
Mit dabei waren: Christiane Egger-Putz (Sabtours Vöcklabruck), Viktoria Eichberger (Ruefa GmbH Bruck/Mur), Isolde Humer (Reisewelt Ried), Karin Karner (Restplatzbörse Wien), Angela Kornfeld (Raiffeisen RSB Mödling), Charlet Pichler-Probst (Gruber Reisen Knittelfeld), Silvia Schweinberger (Idealtours Schwaz), Daniela Sinnhuber-Ott (Reisegschichten Krems), Verena Sokulskyj (Springer Reisen Leibnitz) sowie Birgit Rainer (Ruefa GmbH Feldkirchen). (red)
