KM Malta Airlines: PEP-Tarif für Winter 2025/26 verfügbar
Für ReisebüropartnerInnen steht im Winterflugplan 2025/26 ein Sondertarif auf Flüge mit KM Malta Airlines nach Malta zur Verfügung. Zusätzlich ist die Malta Discount Card kostenlos erhältlich.
KM Malta Airlines bietet ReisebüropartnerInnen in der kommenden Wintersaison die Möglichkeit, Malta zu Sonderkonditionen zu bereisen. Im Rahmen eines exklusiven Angebots gewährt die Airline auf den anwendbaren Tarif einen Rabatt von 50% – doppelt so hoch wie der übliche PEP-Rabatt von 25%.
Der vergünstigte Tarif gilt für den Reisezeitraum vom 25. Oktober 2025 bis einschließlich 28. März 2026. Ausgenommen ist der Zeitraum rund um die Feiertage – konkret vom 15. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026. Die Buchung erfolgt über ein PEP-Antragsformular, das online zur Verfügung steht.
Weitere Informationen & das PEP-Antragsformular HIER
Zusätzlicher Vorteil - Malta Discount Card
Während des Aufenthalts auf Malta stellt das Fremdenverkehrsbüro ReisebüropartnerInnen außerdem für bis zu zehn Tage die Malta Discount Card kostenlos zur Verfügung. Die Karte ermöglicht Ermäßigungen für zwei Erwachsene – unter anderem auf Eintritte, Ausflüge, Restaurantbesuche und weitere touristische Leistungen.
Für den postalischen Versand der Karte ist lediglich eine E-Mail mit Name und Reisedaten an corinna.ziegler@urlaubmalta.com erforderlich. (red)
