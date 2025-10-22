tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

KM Malta Airlines: PEP-Tarif für Winter 2025/26 verfügbar


KM Malta Airlines
Für ReisebüropartnerInnen steht im Winterflugplan 2025/26 ein Sondertarif auf Flüge mit KM Malta Airlines nach Malta zur Verfügung. Zusätzlich ist die Malta Discount Card kostenlos erhältlich.

KM Malta Airlines bietet ReisebüropartnerInnen in der kommenden Wintersaison die Möglichkeit, Malta zu Sonderkonditionen zu bereisen. Im Rahmen eines exklusiven Angebots gewährt die Airline auf den anwendbaren Tarif einen Rabatt von 50% – doppelt so hoch wie der übliche PEP-Rabatt von 25%.

Der vergünstigte Tarif gilt für den Reisezeitraum vom 25. Oktober 2025 bis einschließlich 28. März 2026. Ausgenommen ist der Zeitraum rund um die Feiertage – konkret vom 15. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026. Die Buchung erfolgt über ein PEP-Antragsformular, das online zur Verfügung steht. 

Weitere Informationen & das PEP-Antragsformular HIER

Zusätzlicher Vorteil - Malta Discount Card

Während des Aufenthalts auf Malta stellt das Fremdenverkehrsbüro ReisebüropartnerInnen außerdem für bis zu zehn Tage die Malta Discount Card kostenlos zur Verfügung. Die Karte ermöglicht Ermäßigungen für zwei Erwachsene – unter anderem auf Eintritte, Ausflüge, Restaurantbesuche und weitere touristische Leistungen.

Für den postalischen Versand der Karte ist lediglich eine E-Mail mit Name und Reisedaten an corinna.ziegler@urlaubmalta.com erforderlich. (red)

  km malta airlines, malta, malta airlines, pep, agent-pep, pep-tarif, flug, flug-pep, winter 2025-26, reisebüro, agents, reisebüromitarbeiter

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
22 Oktober 2025

15:30
HX startet mit elektrischen Zodiacs in Polargebieten
14:54
London ab Graz - Sommerflüge 2026 bereits buchbar
14:31
Update: Weitere Infos zum KI-Videotraining des ÖRV
12:26
"Israeli Tourism Month" und UN-Ehrung für Neot Semadar
11:46
Dertour Austria: Hausboot-Campus in Irland
11:01
KM Malta Airlines: PEP-Tarif für Winter 2025/26 verfügbar
10:43
Flughafen Wien präsentiert Winterflugplan 2025/26
09:28
MSC Euribia: Emirate im Winter 2025/26

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.