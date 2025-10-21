Griechenland lädt zum Workshop in Wien

Über 20 Anbieter – Airlines, Regionen und Hotels - aus Griechenland präsentieren beim "Greek Tourism Workshop" für Reiseveranstalter und Reisebüros Angebote und Neuigkeiten der beliebten Urlaubsdestination. Die Teilnehmenden aus der Tourismusbranche erwartet ab 16:00 Uhr ein reges Info-, Austausch- und Networking-Event im Hotel Steigenberger Herrenhof in Wien. Für die mediterrane Atmosphäre sorgen auch griechische Köstlichkeiten am Buffet. Eine Verlosung von interessanten Preisen lockt zum Abschluss.

Teilnehmende Partner

Als teilnehmende Partner kündigen sich an:

Regionen: Central Macedonia, Crete, Eastern Macedonia & Thrace, Municipality of Rethymno, Municipality of Chios

Hotels: Divani Collection Hotels: Luxury Hotels in Greece, Vantarakis Hotel Collection, V Hotels Group, Knossos Beach Bungalows Suites & Spa Crete, Chandris Hotels Acrotel - Beachfront Hotels & Resorts in Halkidiki, Hyatt Regency Thessaloniki, Vrahos Boutique Hotel / Agada Suites & Villas, Omikron Hotels, Karatarakis Hotels & Restaurants, Anatolia Hospitality

Agenturen/DMCs: Okay Travel Services, Sbokos Destination Management Company, Travel ID: Travel Agency Crete / Tour Operator Heraklion, Trend Touristic Services, By Locals, Landmarks

Airlines: Sky Express

Institutionen: Heraklion Chamber of Commerce and Industry

Infos & Anmeldung

Datum: 15. Dezember 2025

Beginn: 16:00 Uhr Registrierung & Get-Together, 16:30 - 19:00 Uhr Workshop, 19:00 - 20:00 Uhr Präsentationen, 20:00 - 21:00 Uhr Griechisches Buffet, 21:00 - 21:30 Uhr Verlosung

Ort: Hotel Steigenberger Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien



Anmeldung: www.aviareps.at/webform/greece-event-december-2025/