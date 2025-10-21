| news | destination » vertrieb
Griechenland lädt zum Workshop in Wien
Am Montag, den 15. Dezember 2025, laden griechische Regionen, Hotels und Agenturen zum Networking-Event in Wien.
Über 20 Anbieter – Airlines, Regionen und Hotels - aus Griechenland präsentieren beim "Greek Tourism Workshop" für Reiseveranstalter und Reisebüros Angebote und Neuigkeiten der beliebten Urlaubsdestination. Die Teilnehmenden aus der Tourismusbranche erwartet ab 16:00 Uhr ein reges Info-, Austausch- und Networking-Event im Hotel Steigenberger Herrenhof in Wien. Für die mediterrane Atmosphäre sorgen auch griechische Köstlichkeiten am Buffet. Eine Verlosung von interessanten Preisen lockt zum Abschluss.
Teilnehmende Partner
Als teilnehmende Partner kündigen sich an:
Regionen: Central Macedonia, Crete, Eastern Macedonia & Thrace, Municipality of Rethymno, Municipality of Chios
Hotels: Divani Collection Hotels: Luxury Hotels in Greece, Vantarakis Hotel Collection, V Hotels Group, Knossos Beach Bungalows Suites & Spa Crete, Chandris Hotels Acrotel - Beachfront Hotels & Resorts in Halkidiki, Hyatt Regency Thessaloniki, Vrahos Boutique Hotel / Agada Suites & Villas, Omikron Hotels, Karatarakis Hotels & Restaurants, Anatolia Hospitality
Agenturen/DMCs: Okay Travel Services, Sbokos Destination Management Company, Travel ID: Travel Agency Crete / Tour Operator Heraklion, Trend Touristic Services, By Locals, Landmarks
Airlines: Sky Express
Institutionen: Heraklion Chamber of Commerce and Industry
Infos & Anmeldung
Datum: 15. Dezember 2025
Beginn: 16:00 Uhr Registrierung & Get-Together, 16:30 - 19:00 Uhr Workshop, 19:00 - 20:00 Uhr Präsentationen, 20:00 - 21:00 Uhr Griechisches Buffet, 21:00 - 21:30 Uhr Verlosung
Ort: Hotel Steigenberger Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien
Anmeldung: www.aviareps.at/webform/greece-event-december-2025/
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
21 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
