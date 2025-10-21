| news | reisebuero » schiff
Ruefa-Messe „Die Welt der Kreuzfahrt“ im November
Am Freitag, den 21. und Samstag, den 22. November 2025 lädt Ruefa zur Messe „Die Welt der Kreuzfahrt“ ins Palais Daun-Kinsky in Wien ein.
Bei freiem Eintritt präsentieren rund zwanzig Reedereipartner ihre Angebote und gewähren dabei Einblicke in die Welt der Kreuzfahrt, von luxuriösen Mittelmeer- und Nordeuropa-Touren über Karibik-, Nord- und Südamerika- sowie Orientrouten bis hin zu Abenteuern in Afrika, dem Indischen Ozean oder den Polarregionen. Ruefa ReiseexpertInnen stehen zur individuellen Reiseberatung zur Verfügung, wie das Verkehrsbüro mitteilt.
Unter den rund 20 Ausstellern finden sich Reedereien wie Arosa, AIDA, Costa, Cunard, Hapag-Lloyd Cruises, Havila, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Nicko Cruises, Oceania, TUI Cruises, Star Clippers, GTA Touristik, Scenic, Hurtigruten Expeditions und Azamara Cruises. Darüber hinaus ist mit Emirates auch ein exklusiver Airline-Partner mit an Bord.
Ein Highlight findet am Freitag, 21. November 2025 um 18:00 Uhr im Gelben Salon des Palais Daun-Kinsky statt: Ein exklusiver Kurier-LeserInnenabend bietet gemeinsam mit Branchenprofis Tipps und Insiderwissen aus der Welt der Kreuzfahrt. Weitere Infos: www.ruefa.at/specials/weltderkreuzfahrt (red)
verkehrsbüro, ruefareisen, kreuzfahrtmesse, kreuzfahrtberatung
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
21 Oktober 2025
