MSC Euribia: Emirate im Winter 2025/26
Die MSC Euribia wird in der Wintersaison ab 8. November 2025 in Dubai stationiert und bietet Sieben-Nächte-Kreuzfahrten im Persischen Golf an.
Insgesamt wird sie während dieser Saison 20 Mal die Metropole der Emirate besuchen und Abu Dhabi, Doha (Katar), Bahrain und die Privatinsel Sir Bani Yas ansteuern. Die Einschiffung ist sowohl in Dubai als auch in Abu Dhabi im Zeitraum November 2025 und März 2026 möglich.
Die Kreuzfahrten können im Paket mit Emirates Flügen ab Wien oder München gebucht werden. Ab der Wintersaison 2026/27 wird mit der MSC World Europa das zweite LNG-Schiff im Zielgebiet eingesetzt werden.
Diese klassischen Rundreise-Routen bieten eine Balance zwischen Stadtbesichtigungen, kulturellen Highlights und Erholung, wie MSC informiert. Die MSC Euribia ist mit LNG-Antrieb ausgestattet, bietet fünf Poolbereiche, Indoor-Promenade, Aquapark, Kids-Clubs und Spa, diverse Restaurants und Bars sowie den MSC Yacht Club mit Butler‑Service, privatem Pool, Spa‑Zugang, exklusiver Panoramalounge und Restaurant. Eine Kreuzfahrt ist ab 849 EUR pro Person in der Doppelkabine inklusive Vollpension erhältlich. Als Fly & Cruise Reise inklusive Transfer ist die Kreuzfahrt ab 1.439 EUR buchbar. (red)
