CroisiEurope: Neue Routen und Kooperationen 2026

Neue Europa-Routen

Erstmals im Programm der Reederei, die 2026 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, ist eine 6-tägige Kreuzfahrt von Amsterdam nach Köln mit Stopps in Hoorn, Nijmegen, Düsseldorf und Köln sowie einem Besuch des Keukenhofs während der Tulpen-Hochblüte. Ebenfalls neu ist die 9-tägige Donau-Deluxe-Reise von Passau über Wien, Bratislava, Budapest, Esztergom, Dürnstein und Melk zurück nach Passau, mit verlängerten Liegezeiten in den Metropolen.

Im Hochseebereich ergänzt die 8-tägige Kreuzfahrt „Schätze der Adria“ das Portfolio. Die Tour ab und bis Dubrovnik führt entlang der Küsten Kroatiens und Montenegros und kombiniert historische Hafenstädte mit Inselaufenthalten im Adriaraum. Zum Jubiläumsjahr erweitert CroisiEurope zudem das Festtagsprogramm um Silvesterkreuzfahrten auf Rhône, Gironde und Garonne sowie in Venedig.

„Das Jubiläumsjahr steht für Wachstum über Europa hinaus, mit neuen Kooperationen, nachhaltigen Schiffen und echten Entdeckerzielen“, sagt Christian Kaatz, Geschäftsführer der Anton Götten Reisen GmbH, dem Generalagenten von CroisiEurope in Österreich und Deutschland.

Kooperationen auf der Fernstrecke

Ein Schwerpunkt liegt auf der Verzahnung exklusiver Fluss- und Landerlebnisse, die Fernreisenden einen qualitativen Mehrwert bieten sollen. Ab 2026 bietet die Reederei mit a&e erlebnis:reisen eine 18-tägige Afrika-Kombination an, die Safaris in Botswana, Namibia und Simbabwe mit einer Kreuzfahrt auf dem Kariba-See und einer Rundreise entlang der südafrikanischen Garden Route verbindet.

Der Ausbau der Fernstrecken soll 2027 fortgesetzt werden: Dann startet CroisiEurope mit Flusskreuzfahrten auf dem Amazonas in Brasilien bis zur kolumbianischen Grenze. Drei elftägige Routen, Amazonas & Rio Negro, Amazonas & Rio Tapajós sowie Amazonas zwischen Brasilien & Kolumbien, sind ab sofort vorausbuchbar. Der neue Katalog ist ab sofort erhältlich. (red)