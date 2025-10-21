| news | technologie » vertrieb
3. Praxistag „KI im Tourismus“
Realizing Progress hält am 13. November den 3. Praxistag zu den neuesten Entwicklungen von Künstlicher Intelligenz im Tourismussektor ab und widmet sich insbesondere der Transformation vom Reden ins Handeln kommen.
Der interaktive Online-Event des internationalen Beraternetzwerks Realizing Progress startet um 9:00 Uhr. Bis 15:30 Uhr erwarten die Teilnehmenden praxisorientierte Impulse, wie Organisationen Künstliche Intelligenz ganzheitlich und strategisch in ihre Abläufe integrieren können.
„Wir erleichtern den Schritt vom Experimentieren zur operativen Umsetzung“, sagt Catharina Fischer, Netzwerkpartnerin von Realizing Progress. „Entscheidend sind reale Anwendungsfälle – sie zeigen, was KI leisten kann und wo Grenzen liegen.“
Der Praxistag bearbeitet die relevanten Aspekte des KI-Einsatzes im Tourismus in vier Handlungsfeldern: Strategie & Nutzen, Daten & Plattformen, Prozesse & Automatisierung sowie Menschen, Organisation & Führung. Die vielfältigen Themen werden von den NetzwerkpartnerInnen von Realizing Progress aufbereitet, die ihre praktische Expertise in die Sessions einbringen. Zusätzlich bereichern Profis aus der Tourismusbranche den Praxistag, indem sie Erfahrungen aus aktuellen KI-Projekten präsentieren.
Strategische Perspektiven, praxisnahe Impulse
Ein wesentlicher Bestandteil des Praxistages ist auch der strategische Ausblick. Welche Zukunftsszenarien zur Künstlichen Intelligenz haben die VordenkerInnen des von Realizing Progress organisierten KInkTank entworfen? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus für den Tourismus? Mit vielen praxisorientierten Ableitungen erhalten die Teilnehmenden Impulse, wie sie Künstliche Intelligenz in ihre eigene Arbeitspraxis integrieren können.
Infos & Anmeldung
Die Anmeldung für den 3. Praxistag „KI im Tourismus“ ist auf der Veranstaltungsseite www.realizingprogress.com/3-praxistag-ki-im-tourismus möglich. Wer sich früh entscheidet, profitiert bei Anmeldung bis zum 26. Oktober noch vom vergünstigten Early Bird-Tarif, mit dem die Live-Teilnahme am Praxistag für 69 EUR möglich ist; danach kostet die Live-Teilnahme 99 EUR. Optional ist auch der nachträgliche Zugriff auf die Aufzeichnungen aller Sessions zu erwerben. (red)
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
21 Oktober 2025
