| news | hotel » veranstalter
Aldiana Club Naga Bay: Wo Wasser im Mittelpunkt steht
Stylisch, stilvoll und dezent: So lässt sich das Design der neu gebaute Aldiana Club Naga Bay beschreiben.
Das Club Resort liegt 50 km südlich von Hurghada, nördlich der Soma Bay, in einer Bucht mit einem breiten Sandstrand direkt am Roten Meer und punktet mit einem umfangreichen Sportangebot, kulinarischen Genüssen und jeder Menge Entertainment.
Spaß am und unter Wasser
Im Aldiana Club Naga Bay ist das Thema Wasser überall präsent: Mit dem großen Main Pool, vielen Zimmern mit direktem Poolzugang, Pools für Sport und Entspannung und dem Aquapark für kleine und große Wasser-Fans findet hier jeder sein Planschvergnügen. Zusätzlich bietet die große Tauchbasis an der Lagune alles, was man braucht, um die bunte Unterwasserwelt am Hausriff beim Tauchen oder Schnorcheln zu entdecken. Wer lieber trocken bleibt, powert sich bei Tennis, Padel, GroupFitness oder anderen Sportarten aus. Wem nach Chillen ist, der ist im Beachclub richtig, wo coole Drinks und leckeres Essen serviert werden. (red)
aldiana club naga bay, aldiana, rewe, dertour, ägypten, hurghada, familienurlaub
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
21 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Robinson und TUI Magic Live starten Jobcastings in Deutschland
Die ROBINSON Club GmbH, Dachgesellschaft...
-
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
Für den Sommer 2026 baut...
-
Weltweitwandern präsentiert neuen Katalog für 2026/27
Der neue Reisekatalog von Weltweitwandern...
-
Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025
Vom 17. bis 20. November...
-
Studiosus: Neue Kataloge für Singles, Familien und Kulturreisende
Studiosus hat seine Kataloge für...