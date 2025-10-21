tip

Aldiana Club Naga Bay: Wo Wasser im Mittelpunkt steht


Aldiana Club Naga Bay
Stylisch, stilvoll und dezent: So lässt sich das Design der neu gebaute Aldiana Club Naga Bay beschreiben. 

Das Club Resort liegt 50 km südlich von Hurghada, nördlich der Soma Bay, in einer Bucht mit einem breiten Sandstrand direkt am Roten Meer und punktet mit einem umfangreichen Sportangebot, kulinarischen Genüssen und jeder Menge Entertainment.

Spaß am und unter Wasser

Im Aldiana Club Naga Bay ist das Thema Wasser überall präsent: Mit dem großen Main Pool, vielen Zimmern mit direktem Poolzugang, Pools für Sport und Entspannung und dem Aquapark für kleine und große Wasser-Fans findet hier jeder sein Planschvergnügen. Zusätzlich bietet die große Tauchbasis an der Lagune alles, was man braucht, um die bunte Unterwasserwelt am Hausriff beim Tauchen oder Schnorcheln zu entdecken. Wer lieber trocken bleibt, powert sich bei Tennis, Padel, GroupFitness oder anderen Sportarten aus. Wem nach Chillen ist, der ist im Beachclub richtig, wo coole Drinks und leckeres Essen serviert werden. (red)

