| news | reisebuero » schiff
Erfolgreiche Columbus Cruise Days in Wien
Von 14. bis 16. Oktober wurden zum ersten Mal die „Columbus Cruise Days“ im „Haus des Reisens“ am Wiener Universitätsring 8 – mit großem Erfolg - abgehalten.
An den drei Thementagen rund um Premium-, Luxus- und Expeditionskreuzfahrten konnte Columbus Reisen in seinem Standort im 1. Bezirk insgesamt mehr als 200 Stamm- und Neukunden begrüßen, wie das Unternehmen berichtet. Die Gäste ließen sich von den Reisexpertinnen und -experten sowie den Partner Reedereien inspirieren – und einige nutzten laut Columbus direkt die Gelegenheit, ihre nächste Kreuzfahrt direkt vor Ort zu buchen. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz seitens unserer Gäste und Partner und das große Interesse an unserem neuen Format, das wir im kommenden Jahr fortsetzen möchten“, berichtet Nicole Glöckl, Leitung „Haus des Reisens“ & Business Development.
Die drei Tage wurden thematisch organisiert: „Premiumkreuzfahrten & Erlebnisse für die ganze Familie“, „Luxus, Yachting & Boutique-Kreuzfahrten“ und „Expeditionen & Abenteuer auf See“. Die teilnehmenden Reedereien und Unternehmen waren AIDA, Costa, GTA-SKY-WAYS Flusskreuzfahrten, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line & TUI Mein Schiff, Crystal Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Oceania Cruises & Silversea sowie Hapag-Lloyd Expeditions, Ponant, Regent Seven Seas, Scenic & Emerald Cruises, Star Clippers. (red)
columbusreisen, columbuscruisedays, kreuzfahrt, kundenberatung
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
21 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Cruises mit zwei Schiffen im Orient
Im Winter 2025/2026 ist die...
-
Explora Journeys bietet neues exklusives Kunsterlebnis
Explora Journey hat eine neue...
-
Oceania Cruises verabschiedet Daniela Rameil-Erdl
Nach über 30 Jahren in...
-
S-E-T-T: Moderne Technik, persönlicher Service
Das Reisetechnologie-Unternehmen S-E-T-T baut mit...
-
Coral Travel präsentiert erweitertes Sommerprogramm 2026
Für den Sommer 2026 baut...