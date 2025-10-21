Erfolgreiche Columbus Cruise Days in Wien

An den drei Thementagen rund um Premium-, Luxus- und Expeditionskreuzfahrten konnte Columbus Reisen in seinem Standort im 1. Bezirk insgesamt mehr als 200 Stamm- und Neukunden begrüßen, wie das Unternehmen berichtet. Die Gäste ließen sich von den Reisexpertinnen und -experten sowie den Partner Reedereien inspirieren – und einige nutzten laut Columbus direkt die Gelegenheit, ihre nächste Kreuzfahrt direkt vor Ort zu buchen. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz seitens unserer Gäste und Partner und das große Interesse an unserem neuen Format, das wir im kommenden Jahr fortsetzen möchten“, berichtet Nicole Glöckl, Leitung „Haus des Reisens“ & Business Development.

Die drei Tage wurden thematisch organisiert: „Premiumkreuzfahrten & Erlebnisse für die ganze Familie“, „Luxus, Yachting & Boutique-Kreuzfahrten“ und „Expeditionen & Abenteuer auf See“. Die teilnehmenden Reedereien und Unternehmen waren AIDA, Costa, GTA-SKY-WAYS Flusskreuzfahrten, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line & TUI Mein Schiff, Crystal Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Oceania Cruises & Silversea sowie Hapag-Lloyd Expeditions, Ponant, Regent Seven Seas, Scenic & Emerald Cruises, Star Clippers. (red)