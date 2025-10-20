Lufthansa Group: eXperts Website mit vielen Verbesserungen

Alle relevanten Informationen zu den Lufthansa Group Airlines werden in dem B2B-Portal gebündelt an einem Ort bereitgestellt. Die optimierte eXperts-Website bietet Informationen zu Produkten der gesamten Lufthansa Group Airlines, Services und Streckennetz sowie eine kompakte Übersicht aller Neuigkeiten. Sie beinhaltet eine praktische Suchfunktion, Kontaktnummern und Chatbot.

In der eXperts Member Area erwarten registrierte Agents exklusive Vorteilsangebote, Buchungstipps, Policys und Guidelines sowie zahlreiche Services, Webinare und Self-Service-Formulare. Enthalten sind zudem PEPs, exklusive Gewinnspiele und Eventeinladungen. Die neue eXperts Website ist hier erreichbar. (red)