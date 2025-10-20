tip

Lufthansa Group: eXperts Website mit vielen Verbesserungen


eXperts - gut beraten in den Urlaub
Die neue eXperts Website der Lufthansa Gorup präsentiert sich mit vielen Verbesserungen und benutzerfreundlicheren Design, um den Reisebüromitarbeitenden die tägliche Arbeit zu erleichtern.

Alle relevanten Informationen zu den Lufthansa Group Airlines werden in dem B2B-Portal gebündelt an einem Ort bereitgestellt. Die optimierte eXperts-Website bietet Informationen zu Produkten der gesamten Lufthansa Group Airlines, Services und Streckennetz sowie eine kompakte Übersicht aller Neuigkeiten. Sie beinhaltet eine praktische Suchfunktion, Kontaktnummern und Chatbot.

In der eXperts Member Area erwarten registrierte Agents exklusive Vorteilsangebote, Buchungstipps, Policys und Guidelines sowie zahlreiche Services, Webinare und Self-Service-Formulare. Enthalten sind zudem PEPs, exklusive Gewinnspiele und Eventeinladungen. Die neue eXperts Website ist hier erreichbar. (red)

Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



