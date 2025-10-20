| news | produkt » schiff
TUI Cruises mit zwei Schiffen im Orient
Im Winter 2025/2026 ist die Mein Schiff Flotte erstmals gleich mit zwei "Wohlfühlschiffen" auf unterschiedlichen Routen im Orient unterwegs.
Die Mein Schiff 4 startet ab/bis Dubai zu siebentägigen Reisen und besucht dabei die Hafenstädte Muscat, Khasab (Musandam) und Abu Dhabi. Gäste erleben die Magie des Orients hautnah – von traditionellen Souks über majestätische Forts bis hin zu prachtvollen Moscheen. Gleichzeitig bietet die Region mit ihren futuristischen Skylines und künstlich geschaffenen Inseln einen spannenden Kontrast zur jahrhundertealten Kultur.
Die Mein Schiff 5 bietet ebenfalls siebentägige Routen ab Dubai oder Doha, die sich zu einer 14-tägigen Reise kombinieren lassen. Neben Abu Dhabi und dem Oman steht auch die exklusive Privatinsel Sir Bani Yas auf dem Programm – ein Mix aus kulturellen Entdeckungen und Strandtagen.
Preisbeispiele
Die Reise „7 Nächte – Festtage im Orient“ mit der Mein Schiff 4 ab/bis Dubai vom 22. bis 29. Dezember 2025 gibt es ab 949 EUR pro Person in einer Balkonkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, im PUR-Tarif. Die Reise „7 Nächte - Zauber des Orients“ mit der Mein Schiff 5 ab/bis Dubai vom 29. Jänner bis 5. Februar 2026 gibt es ab 819 EUR pro Person in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.1229 EUR pro Person in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PROTarif.
Wohlfühlen im Mittelpunkt
Großzügige Deckflächen, ein hoher Anteil an Balkonkabinen und bis zu 47m2 große Veranden schaffen an Bord der Mein Schiff Flotte Raum für Erholung. Über 80% der Kabinen verfügen über einen eigenen Balkon – ideal für den ersten Kaffee in der Früh, zubereitet mit der kabineneigenen Espresso-Maschine. Das helle, moderne Design der Kabine sorgt für ein stilvolles Ambiente. Die Premium-Inklusivleistungen umfassen neben den meisten Speisen und Getränken auch die Nutzung des SPA- und Sportbereichs, abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sowie eine professionelle Kinderbetreuung. (red)
